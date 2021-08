Část rodin afghánských tlumočníků, kteří pomáhali Česku, je stále v Kábulu

„Po několika hodinách byli nakonec 4 naši tlumočníci vyzvednuti. Pět rodin na místě zůstává, včetně 8 dětí ve věku od 9 měsíců do 11 let. Dvě děti při čekání zkolabovaly, a proto je rodiče odnesli do nemocnice. Zůstáváme se všemi v kontaktu,” stojí dále v textu, který zároveň děkuje armádě za její práci.