Část krajů navyšuje kapacity a otevírá další očkovací centra

„Chybí nám lékaři, kteří by vytvořili nové a posílili existující očkovací místa a mobilní týmy. Prosíme všechny ambulantní lékaře a další zdravotníky, aby se do naší iniciativy zapojili a pomohli s očkováním ve svém regionu,” vybízí iniciativa.

Také Fakultní nemocnice Hradec Králové rozšířila v pondělí kapacitu očkovacího centra. V posledních dnech se tu aplikovalo v pracovních dnech kolem 600 vakcín, nyní to bude o 200 dávek více.

Ve fakultní nemocnici je možné očkovat se i bez registrace, ale to pouze od 16:30 do 19 hodin. Kapacita je zhruba sto neregistrovaných osob denně.

Zájem o očkování stoupá i v menších městech východočeského regionu. „Virová nálož v populaci v kombinaci s hrozící variantou omicron představují pro rizikové pacienty každodenní hrozbu a odkládání očkování, byť jen o den, nepovažujeme za dobré. Proto od pondělí do 23. prosince budeme očkovat registrované i neregistrované zájemce prvními, druhými i třetími dávkami denně,“ uvedl Jiří Veselý, vedoucí lékař očkovacího centra EDUMED Jaroměř.

„Na oblasti s menším počtem proočkovaných obyvatel se zaměřujeme i nadále a opět využíváme očkovací kamion, který máme nasmlouvaný až do poloviny prosince, a předpokládáme jeho provoz i v následujících měsících. V nejbližších dnech bude kamion v Pardubicích, v úterý a ve středu na Univerzitě Pardubice a ve čtvrtek na vlakovém nádraží, což je koncept, který se nám osvědčil již v minulosti,“ sdělila Matoušková.

Desítky lidí dorazily hned po otevření do nového plzeňského velkokapacitního očkovacího centra, které od pondělního rána funguje pro zájemce bez registrace v někdejším obchodním domě Prior na Americké třídě, kousek od hlavního nádraží.

Třeba paní Lenka, která si sem přišla pro druhou dávku, byla spokojená: „Než jsem se dostala na řadu, trvalo to asi čtvrt hodiny, takže za mne dobrý.“

Starší lidé si sem chodí hlavně pro třetí dávku, mladší teprve pro první. „První a doufám, že poslední,“ konstatoval mladík Jaroslav. „Je to opruz a jediný důvod, proč jsem tady, je, že chci cestovat,“ podotkl.

Centrum, které je zřejmě největší v Plzeňském kraji, má otevřeno každý všední den do osmi ráno do čtyř odpoledne. „Zatím jsme tady na tři měsíce, pak se uvidí,“ uzavřel Šlajs.

Fronta zájemců o očkování bez registrace stála v pondělí v centru Teplic. Během první hodiny po otevření provizorního centra projevilo zájem o vakcinaci na sto lidí. Většina z nich si přišla pro první dávku vakcíny. Jiní dorazili pro druhou a někteří i pro třetí posilující dávku s vysvětlením, že kdyby se registrovali, dostali by termín nejdříve za měsíc, zatímco tady si vystojí frontu a dostanou ji hned.

V Karlových varech se připravuje otevření nového očkovacího centra v nově dokončeném depozitáři krajské knihovny v karlovarské městské části Dvory. „Mělo by to být v řádu do deseti dnů,“ avizoval karlovarský hejtman Petr Kulhánek (za STAN).