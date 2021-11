Čapí hnízdo: výbor chce zpřístupnit spis

S žádostí o to, aby výbor spis dostal na půdu dolní komory parlamentu, však nemusí uspět. V roce 2017, kdy Sněmovna rozhodovala o vydání Babiše poprvé, policie členům výboru kopii trestního spisu neposkytla, pouze do něj nechala poslance v případě zájmu nahlédnout.

Této možnosti využilo hned několik poslanců výboru včetně Válkové, která byla jeho členem i v obou předchozích rozhodováních. Ve čtvrtek podotkla, že s touto možností počítá i nyní. „Požádala jsem je (policii) i s ohledem na epidemiologickou situaci o to, aby nám spis přivezli, a poslanci do něj mohli nahlédnout v budově Poslanecké sněmovny, kde máme na rozdíl od policie dostatečné zasedací prostory a striktní hygienická opatření, a mohlo by to studování být pak i rychlejší,“ uvedla Válková.