Byrokracie s EET nekončí. Na podnikatele čeká formulář s více než 500 kolonkami

Zvláštní režim v rámci třetí a čtvrté vlny EET se týká pouze hotovostních plateb a může se do něj přihlásit podnikatel, který není plátcem DPH (tedy jeho roční obrat nepřekročil 1 milion korun), nemá více než dva zaměstnance a výše hotovostních plateb za poslední rok nepřesahuje 600 tisíc korun, přičemž se to nepředpokládá ani další rok.

To, kolik elektronických plateb podnikatel udělá, roli nehraje, pokud nepřesáhne zmíněný obrat. EET se totiž na platby kartou ani bezhotovostní platby nevztahuje.

Když zjistíte, že do této skupiny patříte, ještě vyhráno nemáte. Musíte se do zvláštního režimu přihlásit do 1. května. Následně je třeba si vyzvednou speciální bloček s papírovými účtenkami, protože ze zákona nemůžete používat jiné. Celý postup si můžete nastudovat a příslušné dokumenty stáhnout na webu etrzby.cz.