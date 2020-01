Bylo mi jí líto. Babišovi ministři stojí za Válkovou a zlehčují její spolupráci s justičním vrahem

„Včera jsme řekli, že ta věc je velmi čerstvá. Vyslechli jsme si paní Válkovou. Celá řada členů rady říkala, že ta spolupráce je velmi dobrá. Stále trvá podpora paní Válkové. Uvidíme, jak to bude přeneseno na koaliční úroveň a zda kolegové vyvolají nějaké hlasování,“ řekl v úterý Brabec.

„Z toho lidského hlediska mi bylo paní Válkové velmi líto, bere to jako velkou osobní křivdu, jako štvanici,“ uvedl Brabec. Dodal, že není pochyb o tom, že prokurátor Urválek byl zrůda.

Válková čelí kritice právě kvůli tomu, že je pod článkem ze 70. let podepsána společně s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem, který je známý z procesu s Miladou Horákovou a stojí za řadou justičních vražd.

Přijde mi, že se to zveličuje

Pro odvolání Válkové nevidí důvod ani vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). „Přijde mi, že se to zveličuje. Hodnotí to lidé, kteří v té době možná ani nežili a nedokáží vyhodnotit situaci, v jaké se nacházela. Nevidím smysl v tom ničit jí kariéru po 50 letech kvůli tomu, že ji někdo někam připodepsal,” řekl Novinkám Havlíček.

Za Válkovou stojí i ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. I on zdůraznil, že Válkovou podporují lidé z úřadu vlády, kteří se zabývají lidskými právy. Válková podle Vojtěcha agendu lidských práv rozhýbala.

Lhal bych, kdybych řekl, že mi to nevadí. Otázka je, jaký to má reálný dopad na výkon funkce

„Diskuze se nijak neukončila, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Lhal bych, kdybych řekl, že mi to nevadí. Otázka je, jaký to má reálný dopad na výkon funkce, kterou dělá osm měsíců a podle všeho je hodnocena dobře,“ zhodnotil Vojtěch.