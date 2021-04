Byl jsem přehnaně optimistický. Očkovat se bude 70 až 80 tisíc denně, řekl Arenberger

V konečném součtu to znamená, že jen tento týden do Česka dorazilo 613 620 dávek vakcín proti koronaviru.

Už ve středu ale na jednání sněmovního zdravotního výboru připustil, že se tak ještě nestane. „Uvidíme, jak to bude příští týden, systém musí trochu zareagovat. Byl jsem přehnaně optimistický, že by se při rychlém náběhu mohlo očkovat 100 tisíc lidí denně, v reálu se to bude pohybovat podle toho, jak zareagují centra, tedy 70 až 80 tisíc denně. Budeme ale muset zrychlit, jinak by se nám hromadily vakcíny v lednici, a to určitě nechceme,“ připustil Arenberger.