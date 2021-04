Byl jsem naivní, důvěřovat ministerstvu byla chyba, řekl organizátor zrušené akce

Nechci to zase takhle stavět, protože ho tolik neznám. Nicméně jsme se ve čtvrtek dohodli na tom, že projekt o týden případně posuneme s tím, že definitivní verzi mi řekne v pátek. Na místo toho se dnes rozhodlo o úplném zrušení. Alespoň bych čekal, že se to dozvím jako první s určitým odůvodněním, nikoli z médií.

Už neočekávám nic, spíše jsem ve stádiu zklamání a totálního prozření. Musím se omluvit každému, kdo mě varoval. Mnoho umělců si myslelo, že táhnu s Babišem a připravuji nějaké „konspirační“ testy. Naivně jsem věřil tomu, že když se to udělá dobře a správně, má to šanci přežít. Nyní vidím, že důvěřovat byla chyba.

Ta je samozřejmě nízká, nebo skoro žádná. Udělat takový program je velká zodpovědnost. Vzal jsem si ji na sebe se svým obličejem i pověstí. A když se poté dějí takto zvláštní věci, můžu si třeba představovat, že tam příště pošlou nějaké provokatéry, co si tam sundají respirátor. Nechci to takhle říkat, ale důvěra je strašně důležitá věc. S panem Blatným jsem ji měl, s panem Arenbergerem jsem ji chtěl budovat, ale bohužel tohle není úplně šťastný začátek.

Mně je to celkem jedno. Pokud jde o projekt, osobně jsem s ním o tom mluvil. V zásadě nebyl proti, ale říkal, že moc nevěří tomu, že by to ministerstvo povolilo. Ale nevylučoval, že pokud by se to povedlo, mohli bychom z toho udělat „kuchařku“ na další akce.