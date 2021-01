Budoucí protibabišovská koalice má kostlivce ve skříně. Jmenuje se euro

Ačkoli plánují ODS, TOP 09 a KDU-ČSL po volbách vytvořit samostatné poslanecké kluby, chtějí společně postupovat nejen v kampani do letošních sněmovních voleb, ale i po vyhlášení jejich výsledků. Ten by však mohl komplikovat nesoulad v některých otázkách včetně přijetí eura. Zatímco ODS se staví razantně proti, zbylé dvě strany se vstupu do eurozóny vzdát nechtějí.