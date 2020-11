Bude to ještě dlouhé trápení. Další vlna epidemie bude v lednu či únoru, míní Dušek

„Ale epidemie neskončí, my zbrzdíme její rychlost, ale nezastavíme ji a nezničíme,” zdůraznil Dušek. Virus způsobující onemocnění covid-19 v Česku zůstane a zřejmě ”si nenechá ujít” i období, ve kterém jsou pravidelně nejrozšířenější onemocnění dýchacích cest. Dušek dodal: „Jdeme do období vrcholu všech respiračních onemocnění, v lednu či únoru budeme stále bojovat s návraty, ale musíme udělat vše, aby nebyly nekontrolované.”

V rozhovoru pro server irozhlas Dušek řekl, že u covidu-19 by stačilo počkat na dohlášení všech listů o prohlídce zemřelých tři, čtyři nebo pět dní: „Bude to aspoň trochu úplné”. V ČT zmínil jako časový odstup i týden, upozornil ale, že nemá mandát to měnit: „Je to věc, kterou by mělo rozhodnout ministerstvo zdravotnictví v nějakém oficiálním komunikačním plánu.“