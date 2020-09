Bude Koudelka generálem napopáté?

Prezident Miloš Zeman by měl v příštích dnech, před státním svátkem 28. října, dostat od vlády na stůl několik návrhů na povýšení příslušníků bezpečnostních sborů do generálských hodností. Šéf civilní kontrarozvědky (BIS) plukovník Michal Koudelka, kterého prezident opakovaně odmítl povýšit do generálské hodnosti, však podle informací Práva zatím není mezi návrhy, jež vláda bude schvalovat před odesláním na Hrad.