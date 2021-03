Brněnské očkování pod vyhlídkovou věží limituje nedostatek vakcín

Na závěr je každý nasměrován do některé z mnoha kójí, kterými je rozdělen pavilon G 2. V nich pak po skupinách už probíhá samotné očkování, kdy sedící klienty zdravotní sestry objíždějí s vozíkem, na kterém mají připravená očkovací séra. Poté je ještě nutný odpočinek a proces je u konce.

Tak vypadá očkování v největším očkovacím centru v zemi na brněnském výstavišti. V pavilonu FN Brno zřídila i provizorní lékárnu pro přípravu vakcín, jsou zde stále také lůžka nejen pro případ záložní nemocnice, ale i pro ty, kteří by si po očkování potřebovali odpočinout vleže.

Jsou to například policisté, hasiči, pracovníci hvězdárny a lidé z dalších institucí. Celkem zde už naočkovali přes 40 000 lidí. „Je to tady perfektně zorganizované, prostě to, jak se říká v Brně, valí. A injekci jsem ani necítila, pochvalovala si Marie Daňková z Ořechova.