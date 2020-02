Brněnské hřbitovy zlepšují služby. Nově budou on-line

První výraznou novinkou je možnost prodloužit si nájemní smlouvu k hrobovému místu prostřednictvím internetového portálu Brno iD. Doposud se museli nájemníci kvůli prodloužení dokumentu, což je nutné udělat každých deset let, vypravit na centrálu správy hřbitovů do Vídeňské ulice.

„Smlouvy se uzavírají na deset let. Za tu dobu se mnohdy změní životní situace lidí, někteří z nich už v Brně ani nebydlí, ale mají tu pohřbenou rodinu,“ řekl náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

Podle brněnského náměstka Tomáše Koláčného (Piráti), který zodpovídá za oblast informačních technologií, je systém navržený tak, aby byl přívětivý pro všechny uživatele. „Po přihlášení uživatel zadá číslo smlouvy a systém automaticky předvyplní jeho údaje do smlouvy na dalších 10 let. Pak je potřeba údaje zkontrolovat a doplnit kontakt na náhradní kontaktní osobu,“ popsal Koláčný.

„Přes Brno iD by si lidé mohli do dvou let objednat služby, jako je výsadba zeleně na hrobě, zálivka, zapálení svíčky nebo sváteční výzdoba. K jejich sjednání se zatím musí dostavit na Zahradnické středisko na Ústředním hřbitově,“ uvedla Alena Říhová, ředitelka Správy hřbitovů města Brna, jež se ve městě stará o celkem jedenáct hřbitovů.