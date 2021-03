Brněnská nemocnice dostala ivermektin pro 20 tisíc pacientů

„Zařídili jsme to tak, že to nakoupila nemocnice u Svaté Anny je to 10 tisíc balení pro 20 tisíc pacientů,“ sdělil Právu premiér Andrej Babiš (ANO). „Bylo to v rekordním čase, zájem o tento lék je velký,“ dodal. Právě brněnští lékaři jako jedni z mála v Česku lék nasadili na léčbu covidových pacientů už na podzim.