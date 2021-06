Vystrčil: Cichanouská je pro mě prezidentkou Běloruska

Česká republika by pak měla být podle ní důsledná v postupu proti nezákonnému režimu Lukašenka a podpořit další sankce proti jeho činitelům.

Běloruská opoziční politička přijela do Česka na pozvání Vystrčila. V úterý se Cichanouská sejde také s prezidentem Milošem Zemanem, premiérem Andrejem Babišem (ANO), ve středu s ministrem zahraničí Jakubem Kulhánkem (ČSSD). Ve stejný den pak v rámci schůze horní komory parlamentu vystoupí s projevem.

Běloruská politička je ve své zemi stíhána na základě článku trestního zákoníku, který pojednává o výzvách k uchvácení moci. Konkrétním důvodem má být to, že z iniciativy Cichanouské běloruská opozice vytvořila koordinační radu, která si klade za cíl zprostředkování pokojného předání moci v zemi. Hrozí jí od tří do pěti let odnětí svobody.