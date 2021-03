Brífink ministra Petříčka k očkovacím pasům

Covidový pas podle návrhu Komise by měl možnost získat každý člověk. Nemají být tedy určeny jen těm, kteří už absolvovali očkování proti covidu. Ale získat zelenou pro cestování by měli také lidé, kteří se prokáží negativním testem nebo protilátkami po prodělaném covidu.

„Covid pas by měl fungovat digitálně a mohli bychom v něm mít kromě očkování i potvrzení o testech. Samozřejmě za předpokladu bezpečného sdílení dat. Vznikl by tak nástroj, který usnadní cestování v rámci EU, a to i za příbuznými nebo na zahraniční pracovní jednání,“ uvedl dříve ministr.