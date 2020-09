Bratrovražedná válka vrcholí. O Senát se utkají rozhádaní Smoljakovi

„Překvapilo mě to, nevěděl jsem, že chce kandidovat v mém obvodu,“ sdělil Novinkám starší David. O bratrově kandidatuře se dozvěděl od Pirátů, za které chtěl mladší Filip původně kandidovat. Ti se však rozhodli nakonec podpořit společně s TOP 09 současného senátora.

Starší z bratrů Smoljakových zároveň připustil, že ho celá situace mrzí. „Jsme čtyři sourozenci. Tři spolu komunikujeme normálně, a co dělá bratr, se dozvídáme spíše z tisku než od něj. Na jednu stranu jsme na to zvyklí, na druhou je to stále bratr,“ dodal.