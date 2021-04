Brambory díky pandemii rekordně zlevnily. Musíte pro ně ale k pěstitelům

Cílem je jednak pohnout s odbytem do nové sklizně a zabránit hrozícím ztrátám na úrodě, jednak umožnit lidem koupit si kvalitní brambory či jablka za výrazně méně peněz, než kolik dnes stojí v obchodech.

Ceny brambor nejsou nijak pevně stanoveny, ani nejsou jednotné. Podle Doležala lze ale očekávat, že se budou pohybovat na úrovni výrobních nákladů pěstitelů s minimální obchodní přirážkou. To znamená přibližně 3 až 4 koruny za kilogram brambor. Ve velkých supermarketech se přitom cena brambor běžně pohybuje na trojnásobku této hodnoty.

„Ačkoliv nejde o naši iniciativu, takový prodej podporujeme. Situace v podnicích je letos velmi rozdílná, nejvíce postiženi jsou ti pěstitelé, kteří významnou část své produkce obvykle dodávají do restaurací nebo školních jídelen,“ uvedl pro Právo předseda Českého bramborářského svazu Josef Králíček.

Jak připomněl, situaci s odbytem dál komplikuje to, že nadúroda byla loni v celé Evropě. V západní Evropě, odkud se do ČR dováží nejvíce brambor, je jich ve skladech aktuálně o milión tun více než v předchozím roce. Projevuje se to i ve farmářských cenách placených zemědělcům, které na baličkách obchodů aktuálně kolísají okolo dvou korun za kilogram.