Brabec zůstane po zdravotním kolapsu týden v domácím léčení

Brabec ještě v pátek absolvoval jednání o termínu ukončení těžby uhlí v Česku. Tiskové konference Uhelné komise se už neúčastnil. Kvůli náhlé zdravotní indispozici odjel na vyšetření do nemocnice.

Brabec je v poslední době kritizován zejména kvůli reakci na opakovaný únik chemikálií do řeky Bečvy.

Podle odborníků kyanid poškodil celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy na zhruba 40 kilometrech toku. Do kafilérie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.

Opoziční Starostové a nezávislí (STAN) Brabce kvůli tomu vyzvali k rezignaci. „Jsou dvě možnosti – buď on a jeho ministerstvo v této kauze selhali, nebo kryje firmu, která znečistila řeku Bečvu,“ uvedl před úterním jednání Poslanecké sněmovny místopředseda klubu STAN Petr Gazdík.

Ministr odstoupit odmítl, nemá dojem, že by on nebo jeho resort selhal. Přitom dříve uvedl, že bude viník ekologické katastrofy dopaden v řádu hodin, což se zdaleka nestalo. „Nafackoval bych si za to, že jsem dříve vyjádřil víru, že nalezení viníka bude rychlejší,“ uvedl Brabec.