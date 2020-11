Brabec o mrtvé Bečvě: Je to živý spis

Podle něj by to mohlo mařit vyšetřování. Podobně se vyjádřil i ředitel České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Erik Geuss. Brabec také označil za absurdní některé spekulace ohledně okolností havárie.

Podle některých svědectví začaly ryby hynout až o několik kilometrů dále, než se v počátcích vyšetřování uvádělo. O nesrovnalostech pojednává také nedávný článek Deníku Referendum, který uvedl, že kyanid se dostal do řeky právě v blízkosti chemičky DEZA. Ta se od možného zavinění distancovala krátce poté, co se havárie stala.

V úvodu zasedání výboru zpravodaj František Elfmark (Piráti) položil Brabcovi několik otázek ohledně informací o vyšetřování možností, kde kyanid unikl, i kvůli možným opatřením, která by takovým haváriím zabránila.

Brabec uvedl, že nemůže ovlivnit rychlost vyšetřování, byť mu vadí, že trvá tak dlouho. Litoval toho, že koncem září napsal na Twitter, že věří, že viník bude odhalen do několika hodin. Poté několikrát zdůraznil, že se jedná „o živý spis“ a další informace bude poskytovat sama policie. Řekl také, že se mu „chce řvát“, když vidí spekulace o rozsáhlém spiknutí, do kterého by měly být zapojeny desítky úředníků kvůli zametení stop. Míní také, že vznikla mylná představa, že ČIŽP vyšetřování těchto akcí řídí.