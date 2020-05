Kompenzace půjde i z peněz regionů, dostanou ji i eseróčka, potvrdili poslanci

„Pokud by prošel senátní návrh, musela bych výplatu bonusu okamžitě zastavit,” hrozila v pondělí Schillerová.

Příspěvek je totiž hrazený z daně ze závislé činnosti neboli z daně ze mzdy. Tato daň je sdílená s obcemi i kraji, kdy 66 procent zůstává státu, zhruba 24 procent jde obcím a přibližně devět procent krajům. Obce a kraje tak dostanou z této vybrané daně méně peněz. Celkem by mělo podle ministerstva financí jít cca o 14 miliard korun.

Sněmovna proto v pondělí večer přijala usnesení, které zavazuje vládu, aby se zabývala výpadkem příjmů u obcí do 3000 obyvatel. Dále by měla navrhnout finanční zajištění investic obcí a krajů v letech 2020 a 2021 v souvislosti s výpadkem daňových příjmů minimálně v rozsahu 15 miliard korun. Není ale jasné, do kdy tak má vláda učinit.