Bolest páteře má patřit mezi nemoci z povolání

„Může se to týkat například zdravotních sester, které zvedají a obracejí pacienty a nemají na to správné technické vybavení,“ sdělila Pelclová.

U našich západních sousedů přitom ročně uznají bolest zad jako nemoc z povolání asi pěti stovkám lidí. U nás by se to mohlo podle odhadů pohybovat v desítkách.

Chronické onemocnění bederní páteře se projevuje například ostrou bolestí vystřelující do končetin. Může být doprovázena třeba mravenčením či brněním.