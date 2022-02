Blažek chce s náměstkem pro vězeňství řešit zaměstnávání jeho rodiny u sboru

V posledních letech, tedy v době, kdy Dohnal řídil Vězeňskou službu, narůstají případy stíhání příslušníků a zaměstnanců služby kvůli nepřijatelnému chování. Jen vloni bylo stíháno 47 příslušníků a pět zaměstnanců VS.

Deník Právo pak například na konci letošního ledna informoval o obvinění osmi dozorců z věznice Valdice kvůli údajnému napadení a bití odsouzených.

Odbor kontroly Generálního ředitelství VS ČR přitom podle ČT z pověření Dohnala řídí právě bratr exšéfa VS a nynějšího náměstka resortu Lukáš Dohnal.

Ten měl do organizace přijít ve stejném roce, kdy se stal Petr Dohnal generálním ředitelem VS. Jak v neděli přiznal ministr spravedlnosti Blažek, o této skutečnosti mu Dohnal při svém jmenování do funkce náměstka neřekl.

„Nevěděl jsem to (před nástupem Dohnala do pozice náměstka), vím to od pátku. Budeme se o tom bavit a tu situaci s panem Dohnalem probereme,“ prohlásil rozhodně Blažek.

Výběrové řízení na řádného ředitele odboru by podle něj mělo skončit někdy v polovině roku, Dohnalův bratr by se podle něj však hlásit o pozici kvůli střetu zájmů neměl.

„Považuji za naprosto vyloučené, aby se Dohnalův bratr přihlásil do výběrového řízení na ředitele odboru,“ řekl ministr.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Foto: Petr Horník, Právo

Údajné instalování rodinných příslušníků exšéfa Dohnala do struktur organizace je podle nedělního vyjádření poslance ANO a právníka Radka Vondráčka v ČT některým členům sboru k smíchu a vtipkují o tom. Ve VS údajně mají také pracovat děti náměstka Dohnala, ale také děti jeho nástupce v čele sboru Simona Michailidise.

Vondráček nicméně ocenil Blažkův přslib se věcí zabývat. „Rodinné vazby ničemu dobrému nesvědčí, ale má to ve svém resortu pan ministr a je dobře, že to bude řešit. Nikdo je nenutí se rozvádět, ale doufám, že se to rychle vyřeší. Nic dobrého to o vězeňské službě nesvědčí,” řekl Vondráček.

„Otázkou je, do jaké míry to ohrožuje funkčnost. Pokud kvůli tomu mají příslušníci legraci, tak to také není úplně dobře,“ reagoval na poznámku Blažek.

Ministr pak také v nedělních Otázkách Václava Moravce v ČT přislíbil, že se bude zajímat a nechá prověřit proces umisťování politiků či jinak mediálně exponovaných osob do věznic.

Justice totiž dlouhodobě čelí nařčením, že tyto osoby si výkon trestu často odpykávají v tzv. fešáckých kriminálech.

„Musím se podívat na to, jakým způsobem se rozhoduje o tom, že se tyto osoby dostávají tam, kam se dostávají. Určitě to prověřím,“ řekl Blažek.

V minulosti se toto diskutovalo například v případu odsouzeného středočeského exhejtmana Davida Ratha, který v teplické věznici mohl například nosit civilní oblečení namísto vězeňského mundůru, nebo spal na speciální ortopedické matraci.