Blatný uvažuje o výměně hlavní hygieničky Rážové

Do karantény musí i očkovaní, tvrdí hlavní hygienička. Babiš do ní nešel

Zdravotnický deník dříve uvedl, že důvodem k výměně je nespokojenost premiéra Andreje Babiše (ANO) s prací vysokých úředníků ministerstva zdravotnictví v době sílící epidemie koronaviru. Babiš uvedl, že ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) nemá v okolí dost dobrých úředníků a Blatný by měl ministerstvo posílit.

Byla by to již druhá výměna ve funkci hlavní hygieničky. Rážovou do funkce jmenovala vláda koncem loňského června. Funkcí byla už před tím pověřena po březnovém odvolání Evy Gottvaldové, která podle kabinetu svou práci v počínající epidemii nezvládla.