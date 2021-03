Blatný se už nebrání prodloužení intervalu mezi dávkami vakcíny

„Myslím si, že už panuje všeobecná shoda na tom, že se intervaly prodlužovat budou,“ řekl ve středu Novinkám šéf vakcinologické společnosti a vedoucí epidemiologické skupiny ministerstva zdravotnictví Roman Chlíbek s tím, že s tím souhlasí i ministr Blatný.

Finální rozhodnutí, kdy se dá podle Chlíbka očekávat potvrzení prodloužení intervalu mezi dávkami, by mělo padnout příští týden v úterý. Tehdy to projedná Rada vlády pro zdravotní rizika. „Bude se jen řešit, jak to technicky zakomponovat do objednávkových a rezervačních systémů,“ doplnil.

Novinky proto požádaly o potvrzující reakci ministerstvo zdravotnictví, jeho mluvčí Barbora Peterová však pouze odkázala na úterní tweet, v němž Blatný uvádí, že se s odborníky na posunutí shodne, ale je třeba vyřešit logistiku a technické věci.

Šéf resortu přitom ještě před několika dny tvrdil, že změna schématu situaci nyní neřeší. „Je to jen odložení problému. Museli bychom přeregistrovat 180 tisíc lidí, v dubnu bychom očkovali v podstatě jen druhé dávky a neměli dost pro nové zájemce,“ napsal minulou středu na Twitter Blatný.

S doporučením prodloužit intervaly přišla minulý týden nově vzniklá mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) při resortu zdravotnictví. Podle jejího šéfa a hlavního epidemiologa IKEM Petra Smejkala by se tak i přes nedostatek vakcín mohlo naočkovat první dávkou více lidí. To by mělo pozitivní vliv na počty nakažených lidí proudících do přeplněných nemocnic.

Zahraniční studie a zkušenosti totiž ukazují, že i první dávka významně chrání před rizikem těžkého průběhu, s tím související hospitalizací a případným úmrtím.

U vakcín Pfizer/BioNTech a Moderna, kdy se druhá dávka aplikuje po 21, potažmo 28 dnech, by mělo dojít k odsunutí jejího podání až na 42 dní. Druhá dávka AstraZeneky se už nyní podává s odstupem až dvanáct týdnů od té první.