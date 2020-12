Blatný připustil pátý stupeň. Epidemie opět sílí

Na konci roku by se Česko mohlo dostat na deset tisíc nově nakažených za den. Epidemie i nadále sílí a reprodukční číslo se drží na hodnotě 1,2. Pokud to tak půjde dál, ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) připustil návrat to pátého stupně PES. Rozhodující úlohu v tom sehrají i počty nakažených zdravotníků a zvyšující se zátěž nemocnic.