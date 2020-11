Blatný plánuje testovat vybrané učitele a žáky

„Plošné testování všech učitelů není reálné. Znemožnila by to logistika. Připravujeme ale systém, kdy budou vybírány reprezentativní skupiny, které budou reprezentovat danou věkovou skupinu dětí a učitelů. Primárně ale chceme testovat pedagogy,“ uvedl Blatný.

Tento týden, kdy nastoupí do škol žáci prvních a druhých tříd, to ale podle ministra ještě nebude. Strategii testování chce dopracovávat během následujících dnů.

Testy v pondělí dostala necelá čtvrtina sociálních zařízení, všude by měly být do týdne

Kdyby měli být učitelé testováni opakovaně a testování by bylo rozděleno do celého týdne, znamenalo by to podle šéfa resortu zdravotnictví, že každý den by bylo třeba provést víc testů než ve dnech s největším náporem na testování.