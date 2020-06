Bizarní představa, zamítl Ústavní soud poslanecký návrh na změnu valorizace důchodů

Skupina jednačtyřiceti poslanců podala návrh v roce 2018, neboť jim vadilo ustanovení, podle něhož se důchody valorizují k termínu jejich individuální lednové výplaty, nikoli k pevnému datu. To podle nich prý vede ke znevýhodnění lidí, kteří dostávají výplatu penze až ke konci měsíce. Poslanci ve svém návrhu tvrdili, že jde o neodůvodněnou nerovnost odporující Listině základních práv a svobod.

„Všichni ve stejném postavení dostávají stejně, a tedy jsou si, s výjimkou rozdílnosti data výplaty, zcela rovni. Právní úprava je tak z pohledu poslanci uváděných základních práv a svobod zcela neutrální, žádným způsobem tato práva neomezuje, tím spíš pak ne způsobem, který by byl pro nějaké poživatele důchodu nebo jejich skupinu nějakým způsobem diskriminující,“ konstatoval Suchánek.

Poslanci ve svém návrhu požadovali, aby valorizace byla poskytnuta za všechny dny v lednu. „Není však jasné, proč by tomu tak mělo být, zejména když ani sami poslanci nerozporují, že z pohledu absolutní výše částek problém nerovnosti mezi účastníky pojištění neexistuje. Systém, kde každý důchodce dostane při stejné výši důchodu valorizováno stejně, by se změnil v systém, kdy každý dostane jinou částku dle data splatnosti, které přitom sami poslanci považují za stanovované svévolně. Představu, že by tento nový systém byl spravedlivější než ten současný, nelze než označit za bizarní,“ prohlásil Suchánek.