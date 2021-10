Bezradnost vlády po roce opět zřejmě dopadne na děti

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve středu novinářům řekl, že navrhne, aby v krajích s nejhorší epidemickou situací nosily děti starší 12 let roušku i při výuce ve třídě. Týkat by se to podle něj nyní mělo asi pěti krajů, neupřesnil kterých. Plošné testování ve školách podle Vojtěcha odborníci nedoporučují, ale je možné, aby jej lokálně nařídily krajské hygienické stanice.

Do toho přišel jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) s doporučením školám v regionu, aby podzimní prázdniny v příštím týdnu prodloužily o dva dny. Ty by tak měly trvat celý týden od 25. do 29. října. Opatření má podle něj zpomalit zrychlující se šíření koronaviru. Podzimní prázdniny ve školách by tak trvaly celý příští týden. Řekl to při zasedání krajského zastupitelstva.