Bezdomovci v Ostravě si na nový rok připili čajem

„Cukroví i část občerstvení pochází z darů. Každý rok nám je během svátků nosí lidé, kteří vědí, že zde tato služba funguje a chtějí chlapům udělat radost,“ říká jeden z pracovníků Charitního domu sv. Františka, kde je noclehárna umístěna. Bezdomovci zde mohou za malý poplatek přespat, osprchovat se a dostanou polévku, případně rady k řešení situace, do níž se dostali ať už vlivem smolných životních okolností, vlastní neschopnosti, alkoholismu či kombinací více těchto faktorů.

Jako první se na Silvestra večer zaprášilo po chlebíčcích, pak po slaných pochutinách a cukroví, a nakonec se ještě stoly zaplnily klobáskami. Pak přišla na řadu televize či společenské hry. „Stejně jako o Vánocích, i na přelomu roku zde vládne velmi hezká atmosféra, lidé se k sobě chovají pěkně, nejsou mezi nimi spory. Problémy, co běžně řešíme, zmizí, což je pro všechny povzbuzující,“ řekl vedoucí noclehárny Václav Jícha.

Velká část bezdomovců ani na novoroční půlnoc nečekala a vzhledem k celodenní únavě šli spát. Ti, kteří byli vzhůru, se pak ještě mohli projít a sledovat půlnoční pyrotechnické efekty na obloze. O přípitku šampaňským si mohli nechat zdát. „Výjimka ze zákazu alkoholu a drog na Silvestra nepřichází v úvahu, nedělalo by to dobrotu, protože někteří z klientů mají s alkoholem problémy. Vědí to a zákaz respektují,“ dodal vedoucí noclehárny.