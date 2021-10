Bez Zemana může být Fiala u moci brzy

Půjde-li vše hladce a na schůzi, která začne 8. listopadu, se podaří ustavit novou dolní komoru a zvolit jejího předsedu, přejde pravomoc přijmout povinnou povolební demisi premiéra Andreje Babiše (ANO) a jeho kabinetu právě na nového šéfa komory. Ten by zároveň mohl jmenovat nového premiéra a jeho ministry.

Babiš již prohlásil, že nebude běh věcí nijak zdržovat a je připraven Fialovi svou funkci bez potíží předat. Nový šéf Sněmovny, který má být podle dosavadních informací z koalice Spolu, pověří Babišovu vládu vykonáváním funkce na dobu, než jmenuje vládu novou. To by vzhledem k tomu, že Fiala již nyní o složení své vlády jedná, mělo být záležitostí blízkých týdnů. Koalice dosud předpokládala, že nová vláda by se mohla ujmout funkce do Vánoc.

Problémem při hladké výměně stráží se může ale stát právě ustavení Sněmovny. I když koalice Spolu a Piráti se Starosty oznámily, že chtějí mít do ustavující schůze vše připraveno, zatím se dohoda s opozičními stranami nerýsuje. ANO i okamurovci žádají důsledné dodržení poměrného zastoupení ve sněmovních orgánech, čekají proto na nabídku obou koalic.

„Když bude nějaká mezní situace, tak chceme, aby byl respektován náš 72členný klub jako největší,“ prohlásil šéf dosluhující šéf Sněmovny Radek Vondráček.

Kdo převezme pravomoci

Ve chvíli, kdy by se Fiala stal premiérem a prezident Zeman by stále nebyl schopen vykonávat svůj úřad, stal by se velitelem ozbrojených sil, dostal by i další pravomoci, např. pověřovat velvyslance, propůjčovat a udělovat státní vyznamenání, jmenovat soudce či udělovat amnestii.