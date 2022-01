Benda: ANO nahrálo Okamurovi

Ve Sněmovně jste toho za víc než třicet let zažil hodně, ale skoro 24 hodin se ještě u vyslovení důvěry vládě nejednalo. Překvapilo vás to?

Překvapilo mě to tím, jak to bylo bizarní. Byly tam osoby, zejména z hnutí ANO, které vystoupily a řekly, že to chtějí zkrátit, a mluvily dvacet minut. Vůbec jsem nechápal, kam ten příběh má směřovat, a myslím, že to nechápali ani oni. Chtěli se vypovídat a chybně tím akorát nabili Tomiovi Okamurovi.

Chápal jsem, že Andrej Babiš, jako bývalý premiér, chce mít závěrečné slovo.

Ale proč po něm vystoupil poslanec Jan Volný s patnáctiminutovým projevem? Svědčí to podle mě o chaosu, ve kterém ANO je.

Ve tři ráno jsem se opozice ptal, jestli vědí, co dělají. Sami říkali, že nevědí

Vy jste se nesnažili s nimi domluvit, aby to nebylo tak dlouhé?

Já jsem se s nimi snažil domluvit od úterka. Nabízel jsem jim různé vstřícné kroky, když to skončí rozumně.

Například že hladce zvolíte Karla Havlíčka za ANO místopředsedou Sněmovny?

Ano, říkal jsem, že když skončíme do osmi nebo do půl deváté, jsem ochoten podpořit i volbu do orgánů Sněmovny. Okolo třetí hodiny ranní jsem se opozice ptal, jestli vědí, co dělají. Sami říkali, že nevědí. Že už to záleží jen na jednotlivých poslancích, jak se přihlašují. Když chce někdo ke Sněmovně přistupovat takhle, tak prosím.

Zazněla spousta kritických argumentů směrem k vládní koalici. Přišly vám některé z nich validní, berete si je k srdci?

Myslím si, že vzhledem k hodinám, ve kterých byly řečeny, tak v reálu ne. Určitě spousta těch argumentů měla hlavu a patu.

Ale kdyby je říkali o týden později ve výborech nebo při projednávání dalších zákonů, tak by to bylo stokrát smysluplnější, než když to vykládají u programového prohlášení vlády.