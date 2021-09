Bečva: Rok od havárie, viník stále neznámý

V pondělí to bude přesně rok, co do Bečvy vtekly smrtící jedy a mezi Choryní u Valašského Meziříčí a Přerovem zahubily přes čtyřicet tun ryb. Jméno viníka zatím známo stále není. Rybářům se za ten rok podařilo vysadit do Bečvy několik tun ryb a s pokračováním zarybnění počítají i v dalších letech.