Bartoš si za analýzou stojí: Starostové smlouvu porušili

Podle něj zveřejnění analýzy nesouviselo s jednáním o vládě. Litoval, že dokument unikl na veřejnost předtím, než si o něm mohli Piráti s představiteli STAN promluvit. Právě v řadách Starostů se začalo spekulovat, že Piráti chtěli vyvolat roztržku a připravit si cestu k rozbití koalice a odchodu do opozice. To Bartoš popřel, stejně tak variantu, že uspíšením nepříjemné debaty se chtěl vyhnout situaci, že by si strany vyřizovaly účty v době, kdy bude o vstupu do vlády hlasovat pirátské celostátní fórum. Což bude za týden.