Bartoš: Mandát mám silný. Cesta ve vládě bude úspěšná

Zvolila vás v referendu šéfem zhruba půlka členů pirátů. Je to silný mandát?

Nepřepočítával jsem to na procenta, ale z těch hlasujících to bylo snad 70 procent, tak mi to připadá jako silný mandát.

Jsme stále liberální středová strana, která občas schytá ránu

Ostatně také ode mě zazněla reflexe některých mých kroků, které jsem neudělal úplně dobře. Ale vize, kterou představujeme, i ta cesta ve vládě ve věci plnění programu byly hodnoceny členy jako důvěryhodné. Takže je to silný mandát.

Pokud vím, tak první místopředseda Marcel Kolaja byl odpůrcem vládního angažmá, skeptická byla i místopředsedkyně Blanka Charvátová. Bude to fungovat? Nejsou to odstředivé síly?

Už jsem tuto interpretaci slyšel, ale o vstupu do vlády rozhodlo 82 procent hlasujících. A to je ta cesta pirátů. Celostátní fórum v sobotu zvolilo lidi, kteří povedou stranu do podzimních komunálních a senátních voleb a v době vládnutí.

Takže bych to neslučoval. Naopak jsem rád, že byl Marcel Kolaja zvolen, protože digitální agenda, kterou Marcel řeší a kterou já mám na starost jako člen vlády, je jedním ze základních pirátských témat.

A i budoucí předsednictví EU má velká digitální témata, kterými se Marcel Kolaja jako místopředseda europarlamentu zabývá. Předsednictvo je teď jiné, máme tam i víc žen a je víc rozprostřeno po ČR. Mám za to, že to bude dobrý tým.

Říkal jste, že jedním z hlavních úkolů je stranu konsolidovat. To vám teď půjde lépe? Předtím jste měl k ruce blízké spolupracovníky, zejména poslance, teď je to pestřejší.

Je to pestřejší, Blanka Charvátová je však členka republikového výboru, s kterou řeším nejen jako předseda, ale i jako člen strany spoustu věcí týkajících se programu. Hanka Hajnová je úspěšná politička z Vysočiny, se kterou taky spolupracuju.

Není to tak, že bychom se nepotkávali při denní činnosti. Nedíval bych se na to optikou, že je ten tým v jiném složení než přátelé, kteří spolupracují v pirátské straně. Ale zaznívala kritika, že členové minulého předsednictva až na jednoho jsou poslanci. Teď je to víc rozprostřeno tak, že je tam komunální, krajský, evropský rozměr a já jako člen Sněmovny a ministr.

Sněmovní volby jsou pro nás první vážnou prohrou, kterou jsme zažili od doby našeho vzniku. Ale na síle strany a agendě se nic nezměnilo. Jsme ve vedení devíti krajů, vedeme tři velká města, členů máme víc než před sněmovními volbami.

Naopak se strana z toho rozčarování po dlouhé intenzivní kampani, která se nám nepovedla, velmi rychle dostává do režimu „jsme piráti, bojujeme, jdeme plnit program, dělat věci pro lidi“. To tam zaznívalo velmi často, a to byl ten hlavní dojem, který mi z celostátního fóra utkvěl.

Neprošla změna stanov, která měla přidat další dva místopředsedy, což bylo navrženo kvůli tomu, že předsednictvo bylo přetížené a nestíhalo komunikaci dovnitř strany. To vám v té konsolidaci asi nepomůže, je to tak?

V jakékoli jiné straně se vždy ozývá, že předsednictvo málo komunikuje. Ale nemyslím si, že toto byl hlavní problém v kampani. Spíš byl problém, že se nedařilo realizovat relevantní podněty.

Když se kampaň nedařila, někdo přišel s dobrým nápadem, ale těžko se to zapracovávalo. Ale nehledě na kampaň jsme měli každý týden videokonferenci se členy, na pravidelné bázi probíhalo jednání s krajskými sdruženími. Možná to je někdy tak, že někdo někde není a pak tvrdí, že to nevěděl. Akceptoval jsem to, vždycky je co zlepšovat, ale nemyslím si, že zvětšením počtu členů předsednictva opravíte nějaký proces.

Musíme jít cestou větší subsidiarity. Máme schopná vedení krajů, jsme v krajských zastupitelstvech. Nikdy tu nebylo všemocné předsednictvo, které řídí piráty v celé ČR a EU. Nepodpořil jsem ten návrh, protože problém by to nevyřešilo.

Často se v pirátské straně hovoří o střílení do vlastní nohy, za což mohou zejména bezbřehé diskuse na pirátském fóru, které vám šramotí obraz. Jak je chcete kultivovat? Výzvy ke zdrženlivosti tam už jsou.

Mě mrzí, že si tím vždycky nějaký člen nebo členka musí vědomě či nevědomě projít. To je znovu a znovu, že když něco zazní v nějakém kontextu, tak to najednou někde lítá a vytváří to obraz, který není pravdivý.

Já i spousta dalších lidí jsme říkali, že účast ve vysoké politice znamená hyperkonkurenční prostředí, a jsou tu média, která často naskakují na šokantní zprávy, které se nakonec ukážou jako nepravdivé. Je to o disciplíně. Politik musí vědět, že jeho slovo má nějakou váhu a má nějaké dopady.

A k otevřenosti nebo uzavřenosti pirátského fóra: Často vidím v médiích citáty z diskuse, které rozhodně nebyly na veřejné části fóra a byly ve vnitrostranické debatě. Takže to není o tom, jak moc veřejně strany diskutují, ale je to individuální věc.

Svobody si můžeme užívat téměř bezbřehým způsobem, když k tomu člověk přidá osobní zodpovědnost. Patří tam i to, že nebudu kolegy zahlcovat tisíci dotazy apod. Politická online komunikace musí být věcná a jednoznačná. Věřím, že do nějakého ideálního stavu dospějeme.

Vždycky mě mrzí, že je to mediálně často překrouceno a pak to znejišťuje lidi ve vztahu k pirátské straně nebo k okolí, které ví, že piráty volí, a pak je konfrontuje. Je to nepříjemné.