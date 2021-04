Bartoš jde za Zemanem kvůli předčasným volbám

Šéf STAN Vít Rakušan pouhé vyslovení nedůvěry, jak to navrhuje koalice Spolu, nepovažuje za šťastné. Připomněl slova prezidenta, že je připraven v případě vyslovení nedůvěry nechat premiéra Andreje Babiše ( ANO ) dovládnout do podzimních voleb.

„Fakticky by se na situaci v naší zemi nic nezměnilo. My ji změnit chceme co nejrychleji a nechceme, aby o tom rozhodoval prezident Zeman, ale voliči. Proto je pro nás stále preferovanou variantou rozpuštění Sněmovny,“ řekl Rakušan.