Bartoš a Rakušan: Zvyšování daní je až poslední možnost

Nedávno jste v Praze zahájili volební kampaň. Do voleb jdete se sloganem Vraťme zemi budoucnost. Kdo nám ji vzal?

Bartoš: Způsob řízení téhle země. Myslím, že propad České republiky, čtyřiceti procent lidí do chudoby, je důsledek dlouhodobého špatného vedení této země. Poslední vlády na tom mají lví podíl.

Rakušan: Určitě ano. Jako příklad bych uvedl dvacet let staré kamarády, kteří jsou většinou vzdělaní a úspěšní, a pokud začnou takoví lidé uvažovat o tom, že své děti v této zemi nechtějí vychovávat, tak je to pro mě jasný ukazatel toho, že v ní nevidí budoucnost. A je potřeba ji lidem vrátit, aby tady chtěli žít a měli z toho radost. A jestli nám ji někdo ukradl? Určitě ty minulé vlády. Covid byl pouze umocněním všech těch tendencí, které tady byly.

Bartoš: A doplnil bych, že česká společnost v covidu ukázala, že má v sobě obrovský potenciál. Lidé byli ochotní si pomoci, firmy byly ochotny omezit svoji standardní produkci, ale pak to ochablo, protože společnost nemá ve vládní reprezentaci partnera, s kterým by věci mohly dělat spolu.

Shodujete se nicméně na vině minulých vlád. To datujete i před rok 2013? Jelikož někteří z těch, kteří v nich seděli by s vámi mohli nyní sedět i v té budoucí.

Bartoš: Ano a nezaznamenal jsem, že by strany deklarovaly konkrétní personální kandidáty do vlády, která se bude sestavovat nejdříve za pět měsíců. Když jsem vstupoval s Pirátskou stranou, neexistovalo hnutí ANO ani TOP 09, ale třeba Andrej Babiš s politikami předchozích vlád vesele obchodoval a budoval své impérium…

Mluvíte o tom, že strany nepředstavily své kandidáty, ale například lídr druhé koalice Petr Fiala (ODS) seděl ve vládě Petra Nečase, kterou nyní kritizujete. Vadilo by vám, kdyby někdo z tehdejší vlády seděl v té budoucí?

Bartoš: Nemyslím si, že každý ministr byl špatný. Záleží na tom, jaké to jsou osoby, zda nejsou ve střetu zájmů, zda nemají přišité nějaké kauzy. Doufám, že budoucí vláda nebude brát lidi typu pan Arenberger (ministr zdravotnictví Petr Arenberger za ANO – pozn.red.).

Vím o lidech, u kterých bych nechtěl, aby na ministerstvech byly. Politiku jsem dělal v době, kdy na ministerstvu průmyslu a obchodu seděl pan Kuba (Jihočeský hejtman a člen ODS Martin Kuba – pozn.red). Z té doby pochází třeba Kapsch nebo celý mýtný systém. Byla tam spousta podivností. Takže ano, jsou lidi, u kterých vím, že bych s nimi v případné vládní spolupráci sedět nechtěl.

Rakušan: Nechceme se vracet do světa před Andrejem Babišem a nebudeme tvrdit, že ten svět byl krásný a optimální. Sám jsem z občanské iniciativy, která vstoupila na lokální úrovni do politiky právě kvůli tomu, aby vystřílela dlouholetou vládu ODS a ČSSD. Mimochodem ODS u mě ve městě měla soudně prokázanou korupční kauzu, kde poslanec ODS a tehdejší místostarosta Kolína Roman Pekárek byl odsouzen na šest let nepodmíněně, z čehož si tři odseděl. Vstoupil jsem do politiky, aby tam tito lidé nebyli.

Takže spolupracovat s ODS, ale pouze s někým z nich?

Bartoš: Nároky na lidi, kteří budou případné účastni na vládě, jsou předmět vyjednávání. Máte kritéria, kdy je pro vás někdo akceptovatelný více, anebo méně. Trochu mě mrzí, že i v dnešní době je rozmícháván i dost umělý spor mezi koalicemi. Když se podívám na rok v covidu, jestli mi něco vadí, tak hlasování, kdy si stát podsekl příjmovou stránku o 100 miliard korun. Byli jsme pro zrušení superhrubé mzdy, ale nikoli v krizi. Tam jsem z postupu ODS zklamán, ale jinak jsme spolupracovali.

Ano, ve finanční kapitole „férovější daně“ uvádíte, že vláda skrz daňový balíček oslabila solidaritu lidí finančně nezasažených pandemií s těmi, kteří potřebují pomoc a kompenzace. Jak by taková solidarita měla podle vás vypadat?

Bartoš: Když to řeknu za sebe, mám poslanecký plat, ačkoli jsem v civilním zaměstnání měl více, skutečně jsem nechtěl po vládě v době krize, aby mi tu naskočilo zhruba sedmdesát tisíc ročně navíc. Myslím, že jsou skupiny lidí, kterým by ty peníze pomohly více.

Jestli tomu správně rozumím, tak byste se nebránili tomu, aby se superhrubá mzda obnovila, a peníze šly na sociálně slabší?

Bartoš: To jsem neřekl, je to oblíbený narativ.

Já se ptám.

Bartoš: Dlouhodobě jsme pro snižování zdanění práce, které je v České republice jedno z nejvyšších. Na tohle sahat nechceme, ani v programu nic takového není.

Rakušan: Nemyslím to politicky škodolibě, ale tahle otázka by přece měla mířit primárně na koalici Spolu. Oni se musí rozhodnout vnitřně, kdy nejsilnější strana ODS hlasovala pro zrušení superhrubé mzdy, TOP 09 a KDU-ČSL ne.

Oni tu ale nesedí a mě by zajímal váš postoj, zda vy byste proto zvedli v příští vládě ruku, jasné ano, či ne.

Rakušan: Není to náš návrh. Rozhodně nepřijdeme na vládu se zavedením superhrubé mzdy.

Kdyby to byl cizí návrh.

Rakušan: A čím by byl? TOP 09? Ne, není to náš program.

Co v něm máte, je postupné zvýšení zdanění komerčních nemovitostí. Jaká by měla být finanční výše? Konečné číslo neuvádíte.

Bartoš: Na začátek bych řekl, že ten program má nějakou strukturu. Identifikovali jsme pět oblastí, kde se dají peníze ušetřit i vydělat. Otázka navýšení daní je formulována tak, že pokud by všechna opatření tzv. Marshallova plánu selhala, pojďme se bavit o možnosti rušení daňových výjimek, či zavedení daní.

A pokud jde o daň z komerčních nemovitostí, je to často v médiích vykládáno, že to odnesou nějaké dílny. To se netýká podnikatelů a malých a středních firem, které covid těžce zasáhl. Poměrně rostoucí byznys v ČR, který přináší hodně HDP, jsou průmyslové zóny a stavění hal.

V momentě, kdy vaše firma roste, potřebuje umístit kanceláře, výrobu a zajistit sklady a logistické zázemí firmy. Obce to často odmítají, protože z toho nemají příjem, a zdanění takové sazby je na úrovni platu jednoho zaměstnance v objektu.

A pokud jde o tu konečnou výši?

Bartoš: Nevím, jaká má být.

Takže je to otevřená otázka?

Rakušan: Samozřejmě, protože jde v představené logice až o poslední krok.

A tohle je taková akademická debata. Devět let jsem starostoval městu (Kolínu), která má jednu z největších průmyslových zón v České republice. Pro město to znamená investovat do infrastruktury, zeleně, úklidu, městské hromadné dopravy či zastávek, což jde všechno z městského rozpočtu. V této chvíli si umím představit, že pokud by se tyto peníze vracely do měst a obcí, které jsou zatíženy existencí průmyslových zón ve svém katastru, tak je to něco, za co vám všichni starostové i lidé zatleskají. Najednou bude více peněz na všechno, čím lidé žijí a my budeme mít více peněz na to, abychom se starali o ty zóny, které přináší více prospěchu hospodářství ČR, nikoli lidem.

Zatleskají vám i ti lidé, kteří v nich aktuálně pracují? Neobáváte se odchodu firem a odrazení potenciálně příchozích?

Rakušan: V současné době je šest zájemců o pozemsky v průmyslové zóně Kolín-Ovčáry, za což tleskám vedení města. Zájemci budou přibývat dál, protože ty pozemky jsou stále ještě velmi levné a konkurenceschopné v rámci ČR. Záleží také na cenové politice majitelů pozemků, čili v tomto případě města Kolín.

Ano, a daně jsou stále na té nižší úrovni.

Rakušan: Netvrdíme ale, že nastavíme likvidační daně, které odlákají to, aby do ČR přicházely investice. A teď řeknu, jednu rouhačskou myšlenku, pokud by se jednalo o prostou montovnu, která přijde za městem, a bude mít o pozemek zájem, tak ji jako zodpovědný lokální politik ji chtít nebudu, pouze firmu s přidanou hodnotou.

A kde mají brát lidé jistotu, že nezjistíte, že vám v posledním kroku nebude stačit zdanění komerčních nemovitostí k dosypání, a přikročíte také ke zdanění soukromých nemovitostí? Můžete tedy slíbit, že nezvýšíte daň vlastníků bytů a domů?

Bartoš: My to nemáme v programu. Pokud takovéto rozhodnutí je, tak je to vždycky na úrovni samosprávy, anebo obce.

Když to vezmu ze svého pohledu, bydlím v pronájmu, ale mám malý byt v Michli, za který byl roční poplatek ve formě daně z nemovitosti asi 380 korun, nyní je to zhruba 700 korun. Moje otázka zní, zda dokáže městská část za mých čtyři sta korun obhospodařovat všechno, co tam je? Jde o hezké okolí, které zatraktivňuje lokalitu a zvyšuje moji investici, ač mám stále hypotéku. Jde o otázku samospráv, a přijde mi úsměvné, že je to stále házeno na úroveň vyšší politiky.

Rakušan: Právo obce s touto daní zacházet je absolutně v pořádku. (...) V našem programu jsme se bavili pouze o komerčních nemovitostech. Sám ale přiznávám, že jako starosta nejzadluženějšího města v České republice, jsem v době svého starostování, mimochodem po konzultaci s ministerstvem financí, a tehdy osobně s panem ministrem Kalouskem, jsem tehdy daň z nemovitostí zvýšil, protože tím stát podmiňoval další pomoc.

Daň z nemovitosti není trest za to, že něco vlastníte, naopak na lokální úrovni funguje jako záruka toho, že okolí a služby ve městě, kde daň platíte, budou lepší. Pokud se tak nestane, máte právo, a snad i povinnost, vyměnit lokální samosprávu, že nenakládají správně s vašimi finančními prostředky

V programu dále stojí, že není dlouhodobě udržitelné, aby významná část kapitálových příjmů byla zdaněna sazbou 0 procent. Můžete to rozvést, i co se opět týče výše?

Bartoš: Jsou běžné daně, u kterých se nedivíte, že tam jsou, a to daně z dividend ve výši 15 procent, či zmiňované daně z nemovitosti, a pak jsou obchody kapitálové, které jsou naprosto oproštěny od daně. A když se podíváte na západní státy, je tam poměrně běžná.

Víte mě u toho vlastně hlavně napadá, proč by vás měl volit například majitel akciové společnosti?

Bartoš: I majitel akciové společnosti si může v programu zaklikat svůj státus a uvidí, co přináší naše stabilita…

Když se podíváme zpátky do minulosti, tak jste prosadili například zdanění cenných papírů nad 20 milionů korun, což mu může způsobit ztráty v případě prodeje společnosti. Nebude to pro něj důležitější?

Bartoš: Když se podíváte na začátek našeho programu, tak píšeme, že chceme umožnit například odpisy pro chytré investice v rámci rozvoje firmy. Vždycky hledáte nějaký konsenzus nad tím, kde můžete v podnikání pomoci a udělat prostřední stabilní.

Nemyslím si, že je problematické platit daně. Vycházím ze zkušenosti mých známých z byznysu a dělal jsem v korporátním režimu předtím než jsem šel do Poslanecké sněmovny. Prostě není problém platit daně, když za to máte stabilní prostřední, můžete růst a investovat.

Bavili jsme se o soudu kolem Olgy Richterové (Piráti). Vy jste v kampani 2017 ve "vězeňském autobusu" použili karikatury politiků v souvislosti s často neprokázanými kauzami. Mluvila jsem o tom v rozhovoru například s panem Kalouskem, který mi řekl, že to „bylo ohavné, napsali jste mu nad hlavu pětadvacet let starou vyvrácenou kriminální pomluvu a posadili nad něj bachaře Bartoše“. Nenapadlo i vás, že jim následně mohli chodit výhrůžky smrtí?

Bartoš: Nevím, že to (Kalousek) neřekl tenkrát. Čtete časopis Reflex? Mně například Zelený Raul přišel vždy hodně za hranou, právě proto, že pracoval s explicitními výrazy a body shamingem, sexuálním motivy…

To je časopis, vy…

Bartoš: Na tom autobuse seděli lidé v civilu! Pan Rath, který už není v police... Pan Babiš, tak Čapí hnízdo snad někdy doběhne… A sledoval jsem velkou kauzu pana Kalouska kolem S karet, což jsem mu tam zapomněl napsat, kdy obsluhoval veškeré výplaty sociálních dávek v České republice. Šlo o 140 miliard korun. Měla být přiklepnuta jediné nejmenované bance. To jsou věci, které mi v police vadili.

A nevím, že jste zrovna vzala pana Kalouska, který třeba zfackoval studenta u Sněmovny. Myslím, že náš autobus byl zábavný. Lidé se s ním fotili. A to je klišé „kážou vodu, pijou vínu“. Ten autobus nějaká forma prezentace. A byl tam nějaké pokusy o žaloby ze strany paní Nagyové, která si tam jenom vodila svého partnera jako loutku v danou chvíli…

Myslíte, že to tedy nemohlo vzbuzovat ty nenávistné podměty u lidí?

Bartoš: Jestli to srovnáte s tím, že vám někdo vyhrožuje, že vám uřeže hlavu, a vaším cílem je, aby vaši přátelé vraždili v Evropě, tak jsem asi ve špatném pořadu, to nelze srovnávat.

Ale nemohlo to k tomu vést?

Bartoš: Vedlo to k tomu?

Ptali jste se těch jednotlivých aktérů?

Bartoš: Tak já se nechci bavit o Kalouskovi. Nejsem si vědom, že by to překročilo jakoukoliv mez vkusu karikatury a někdo se tím cítil ublížen natolik, že by si z toho nesl nějaké trauma.

Pane Rakušane, jak vy jste se tehdy díval na to, že by takto zobrazen pan Kalousek jako váš tehdejší koaliční partner?

Rakušan: Ježkovy oči, já vůbec nevím.

Takže vám to nevadilo?

Rakušan: Ale vy po mně chcete nějakou vzpomínku před čtyřmi lety. Vnímal jsem konkurenční kampaň. Soustředil jsem se na to, aby Starostové, kterým jste vy novináři a průzkumníci veřejného mínění´nedávali šanci se do Sněmovny samostatně dostat, abychom v kampani zabojovali...

Prosím negeneralizujete….

Rakušan: Opravdu jsme se soustředili na sebe. Byli jsme na tom dobře, protože jsme nebyli žádným terčem. A pokud někdo z konkurence použil v kampani nějaký humor, nějaký vtip, lehkost, tak jsem byl schopen to vždycky ocenit. Ale opravdu si nepamatuji, jestli jsem měl nějakou silnou emoci s tím, co měli Piráti na svém autobuse.