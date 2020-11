Bála se k lékaři. Zánět močových cest ji málem zabil

Lékaři ve Fakultní nemocnici u sv. Anny (FNUSA) v Brně se v posledních dnech stále častěji setkávají s případy pacientů, kteří kvůli obavě z nákazy koronavirem svůj zdravotní stav nechají dojít do krajních mezí. Většinou ti starší raději zůstanou doma a trpí.

„Takoví pacienti jsou k nám potom přiváženi zdravotnickou záchrannou službou, a to s onemocněními, která kdyby se řešila jako obvykle, nemusela vůbec být komplikovaná, a navíc by léčba měla daleko větší naději,“ říká Jindřich Olšovský, lékařský náměstek FNUSA.

„Šlo o případ diabetika, je­­hož museli převézt záchranáři k hospitalizaci, poté co došlo k obrovskému nárůstu glykemie, už s narušenou funkcí ledvin. Muže, který dlouho trpěl potížemi při močení, a až následně se zjistilo, že příčinou byl nádor prostaty. Rovněž šlo o pacienta, kterého převezli do nemocnice s akutním infarktem myokardu, který ovšem příznaky trpěl také už delší dobu,“ vyjmenovala na dotaz Práva lékařka případy lidí, kteří zbytečně trpěli a zmenšovali si tak naději na vyléčení bez následků.

„Ano, pacienti si stěžují, že se nám nemohou dovolat. Ale my skutečně děláme, co můžeme. Denně v ordinaci vyřídíme až sto hovorů. Praktici nyní nesou na svých bedrech 90 procent všech kontaktů se zdravotnickým systémem. Řešíme i ostatní onemocnění, na která v přetížených nemocnicích není prostor a normálně byla léčena za hospitalizace na lůžku. I s takovými věcmi se na nás lidé obracejí,“ vysvětlil nápor, kterému praktici nyní čelí, David Halata, venkovský praktický lékař z Valašska, s prosbou, ať jsou lidé trpěliví a nevzdávají to.