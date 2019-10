Bakala k trestnímu oznámení: Tvrzení komise k OKD jsou stará a nikdy neobstála

Bývalý spolumajitel těžební společností OKD Zdeněk Bakala prohlašuje, že vždy jednal při působení ve firmě v souladu s právem a je připraven to všemi právními prostředky prokázat. Reagoval tak na trestní oznámení, které na Bakalu podá v souvislosti šetřením privatizace OKD sněmovní vyšetřovací komise. To, že by pochybili, odmítli i exministr průmyslu Vladimír Dlouhý nebo bývalý šéf Fondu národního majetku Roman Češka.