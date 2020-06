Babišova ješitnost může ohrozit dostavbu Dukovan, bojí se opozice

„Víceméně se shodujeme v principech. Neshody byly třeba kolem procesu schvalování nebo v tom, co vyjednal nebo nevyjednal pan premiér na Evropské radě. On je v tom trochu ješita,” řekl po jednání místopředseda STAN Petr Gazdík.

Podle Pirátů premiér tak důležité věci, jako je právě dostavba jaderné elektrárny, nevěnuje dostatečnou pozornost.

„Pan premiér v danou chvíli nebyl úplně přínosem pro debatu. Představoval nám, co s kým vyjednal v Evropském parlamentu. Myslím, že se projektu důsledně nevěnuje a jede PR linku. Jsme smutní z toho, že my tomu věnujeme hodiny příprav a on přijde a bavíme se o tom, kde koho zná, na koho má číslo a komu může zavolat,” prohlásil po jednání šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Pokud ale premiér nechá vyjednávání na relevantních odbornících, všechno by podle Bartoše nakonec mělo dobře dopadnout.

Pryč s Číňany a Rusy? Babiš je proti

Jeden z největších sporů, který jednání provázel, je otázka dostatečných bezpečnostních záruk, které by měl stát, potažmo společnost ČEZ mít. Právě energetická firma, v níž stát vlastní většinu, dostane od státu půjčku. Rámcovou a prováděcí smlouvu by stát s ČEZ měl podepsat do konce července. Původní termín byl do konce června.

Zástupci opozice trvají na tom, aby stát už na začátku mohl vyloučit ze soutěže firmy, které by znamenaly pro Česko bezpečnostní hrozbu, TOP 09 zmiňuje především ruské nebo čínské firmy.

„Zazněl jasný požadavek k tomu, aby vláda měla odvahu vyloučit některé z potenciálních dodavatelů ještě předtím, než tu zakázku vypíše. V tomto směru jsou zásadně proti komunisté i pan premiér i ředitel ČEZ Daniel Beneš,” prohlásila předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Je pro nás zásadní, aby takto strategickou zakázku nedostali ani ruští, ani čínští dodavatelé,” dodala Pekarová.

Hotovo v roce 2036?

Dukovany by podle současného plánu měly být dostavěny v roce 2036, stavět by se mohlo začít v roce 2029. Ředitel ČEZ Beneš letos několikrát zopakoval, že tendr na výběr dodavatele bloku by měl být vypsán do konce tohoto roku, vítěz by měl být vybrán do konce roku 2022.

Na financování výstavby by se stát měl podílet řádově 70 procenty, zbylých 30 procent by měl zaplatit ČEZ. Očekávaná suma za stavbu bloku v současných cenách je podle něj zhruba šest miliard eur (přibližně 162 miliard korun).