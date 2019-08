Babiš: Zaorálka znám, vládu uřídím

Vládní krize kolem kultury byla zažehnána. Oddychl jste si, když soc. dem. oznámila, že v kabinetu zůstává, nebo ve vás naopak zatrnulo?

Teď jste mě vážně pobavil. Víte, já si myslím, že ona ČSSD nikdy nemyslela odchod z vlády ani na vteřinu vážně, i když stále vyhrožovala, že kvůli něčemu odchází. Jednou to byl pan Semín, pak to byl pan Šmarda, jindy zase rozpočet. Ale vážně to míněno nebylo. Protože jak by pak soc. dem. uživila všechny ty lidi, kteří z Lidového domu přišli na jejich ministerstva?

Předseda soc. dem. Hamáček naopak tvrdí, že celá krize byla snahou dostat ČSSD z vlády. Ostatně nikdy jste se netajil tím, že jednobarevná vláda ANO by byla nejlepší. Jak reálné bylo, že byste vládl s podporou KSČM, části soc. dem., SPD a nezařazených poslanců?

O tom nikdy nebyla řeč, to byly mediální spekulace. Kdyby soc. dem. z vlády odešla, šli bychom do Sněmovny a snažili bychom se získat podporu jiných stran. Varianta s SPD ale nikdy nebyla na stole. Samozřejmě že by se ANO vládlo lépe, kdyby v kabinetu bylo samo. Jsem příznivcem většinového systému, jaký mají v Británii, kdy vládne vítěz voleb, má odpovědnost a je podstatně akceschopnější než v koaliční vládě.

Však vidíte po celé Evropě, jak koalice ochromují akceschopnost a stabilitu vlád. Ale to není reálná varianta, naše hnutí nemá takovou podporu ve Sněmovně. A to, co říkal pan Hamáček v rozhovoru pro váš deník, byl naprostý nesmysl. Ta krize vznikla kvůli vnitrostranickému boji v soc. dem., ne kvůli nějakému plánu dostat ČSSD z vlády.

Než se jmenování Šmardy zadrhlo, říkal jste, že budete jako obchodník o něm s prezidentem Zemanem vyjednávat. Hamáček říká, že jste vždy sliboval, jak to zařídíte, ale nakonec skutek utek.

Nešel jsem za prezidentem dělat žádný obchod, ale snažit se vyjednat podporu pro pana Šmardu. Tehdy jsem ale netušil to, co vím dnes.

Jako co?

Například to, že 31. května na vyhlašování Policisty roku proběhla mezi panem prezidentem a panem Hamáčkem jakási debata, ze které si každý z nich odnesl něco jiného. Pan Hamáček tvrdí, že mu tam prezident slíbil, že odvolá pana Staňka, a prohlásil, že nemá problém jmenovat pana Šmardu.

Ale pan prezident to vnímal úplně jinak. O těch dohodách jsem nevěděl, postupně jsem se o nich dozvídal. A když pak k tomu přidáte všechno, co o naší vládě a o mně pan Šmarda napovídal v médiích, a že těch rozhovorů bylo, tak bylo zcela evidentní, že do vlády nepatří, protože by naši vládu jen rozvracel zevnitř.

Koordinoval jste své kroky, například ostré vyjádření na adresu Šmardy, s prezidentem?

Rozhodně jsme se nedomlouvali. Nečekal jsem, že se pan prezident vyjádří tak brzy, moje vyjádření vůči panu Šmardovi s tím nemělo žádnou spojitost.

Jiné řešení než stažení Šmardovy nominace ale situace neměla. Celou dobu to měl v rukou pan Hamáček, který za dva týdny, co jsem byl na dovolené, to ale nedokázal s prezidentem vyřešit. A to byl za panem prezidentem kvůli panu Šmardovi víckrát než já. Pak se vrátí z dovolené podle komentátorů „slabý premiér“ a vyřeší to za den a půl.

Říkal jste, že kdyby krize na kultuře nebrala konce, tak 26. srpna byste přikročil k rozhodnému kroku. To jste chtěl stáhnout Šmardovu nominaci a požádat Hamáčka, aby navrhl jiné jméno?

Pokud by se situace do té doby nevyřešila, pravděpodobně ano. Přece není možné v době, kdy úspěšně jednáme o rozpočtu, do kterého nateče meziročně o sto miliard korun víc, kdy zlepšujeme spoustu věcí ve státě, se stále dokola bavit o panu Šmardovi.

Od května média nepsala o ničem jiném a poškozovalo to celou vládu. Každý z toho byl unavený a už to bylo i trapné. Proto jsem řekl, že to vyřeším, a logicky se to vyřešilo tak, jak se to vyřešit mělo. Je ale pravda, že jsem čekal, že se pan Šmarda, který byl vždy proti vstupu soc. dem. do vlády, rozhodne stáhnout svoji nominaci dřív.

Proti vstupu soc. dem. do vlády byl i nový ministr kultury Zaorálek. Tedy spojenec expremiéra Sobotky, který vás ostřeloval a který měl lví podíl na tom, že se nynější šéfka státní kasy Schillerová nestala ministryní financí po vašem odchodu v roce 2017. Abyste nakonec nelitoval, že do vlády nešel Šmarda.

Nechci zacházet do detailů. Pana Zaorálka znám, vím, co od něj čekat. Problém mi jeho přítomnost nedělá, protože vládu nakonec uřídím. Už jsem ale hlavně celou situaci chtěl mít z krku.

To, že jsme měli v minulosti různé spory a přestřelky… Mezi chlapy je to v pohodě, horší je, když ty urážky směřují na ženy. Ale to je jeho problém, to si musí vyřešit s paní Schillerovou sám.

ČSSD vybírá lidi do vlády podle stranické příslušnosti, má tam dnes už vlastně celé vedení. To nedělám, z deseti členů vlády jen tři z nich jsou z ANO a jen jeden z vedení. Máme prostě úplně jinou DNA, na Úřadu vlády nemám ani jednoho poradce, který by byl z našeho hnutí.

Když bude mít hnutí ANO pocit, že mě nepotřebuje, tak se v pohodě vrátím do své bývalé firmy.

My trafiky nedáváme, u soc. dem. to je prostě pravidlo. Když pan Hamáček chce být předsedou, tak musí nakrmit kraje. To já dělat nemusím. Když bude mít hnutí ANO pocit, že mě nepotřebuje, tak se v pohodě vrátím do své bývalé firmy.

Ve vládě i v hnutí ANO je plno šikovných lidí a u některých je vidět, že se stále zlepšují. Paní Schillerová a pan Havlíček jsou lidé na svém místě a jsem rád, že je mám. A máme i další velmi šikovné ministry.

Budete pak znovu kandidovat ve volbách? Chtěl byste znovu dělat premiéra, protože před sněmovními volbami 2017 jste říkal, že po čtyřech letech v politice skončíte.

Budu kandidovat, a jestli dál povedu vládu, se teprve uvidí.

Po anabázi na kultuře lze čekat, že ČSSD se odteď bude chovat jako ANO na konci Sobotkovy vlády, tedy že v kabinetu formálně bude, ale zároveň vám bude dělat opozici. A do voleb jsou ještě dva roky. Myslíte, že vláda vydrží?

Myslím, že ano. A ANO nedělalo žádnou opozici, ale kritizovalo věci, které se nám nelíbily, jako jak hospodařil Sobotka a jak zadlužil zemi v době růstu, když se stal ministrem financí. To byly škody za desítky miliard. Reforma policie byla prasárna, Sobotka s Chovancem zničili funkční protikorupční útvar a vyštípali pana Šlachtu. Takže mě laskavě neporovnávejte se soc. dem.

Dělám pro naši zemi zdarma, pracuji od rána do večera, o svátcích i víkendech, jsem aktivní v zahraniční politice, navazuji obchodní vztahy, jsem proevropský. Jsme úspěšná země, které se daří, máme výsledky a je o nás slyšet i na mezinárodní scéně.

Kdyby Sobotkovi někdo špatně neradil jenom na mě útočit, tak jsme mohli spolu dovládnout. My mohli mít třicet, ČSSD dvacet procent a mohli jsme teď v pohodě řídit zemi s většinovou vládou. Místo toho soc. dem. stála za většinou afér proti Babišovi.

Ale soc. dem. vás a ANO kritizovala kvůli rozpočtu, co je na tom neoprávněného?

Co mi vyčítají? Že Babiš nechce rozdávat peníze daňových poplatníků na další dávky, když máme 205 tisíc nezaměstnaných a 346 tisíc volných míst? Je otázka, kolik z nich bere dávky a pracuje načerno, respektive kolik je těch, kteří žijí jen z dávek na děti a nepracují vůbec. To by měl mikromanažersky řešit Úřad práce. ČSSD nás v tomto kritizuje nezodpovědně.

Zvyšování věku odchodu do důchodu není téma.

Není možné jen navyšovat výdaje bez hledání úspor. Zároveň nikdy před tím nešlo lidem tolik peněz jako od chvíle, co ANO vstoupilo do vlády a já se stal ministrem financí. Podívejte se, kolik jsme přidali na důchodech, platech do sociální oblasti, zdravotnictví, učitelům, policistům, vojákům, hasičům atd.

Stále platí slib, že v roce 2021 bude průměrný důchod alespoň 15 tisíc korun?

Samozřejmě.

Od ledna se průměrná penze zvýší opět o 900 korun. O kolik důchodci dostanou přidáno od ledna 2021? Je cílem průměrná penze 15 tisíc, anebo budete trvat na tom, aby se opět přidalo 900 korun jako v minulých letech, což by znamenalo, že průměrný důchod bude o něco vyšší než 15 tisíc?

Uvidíme, kolik bude pravidelná valorizace, a případně bychom peníze doplnili. Směřujeme k 15 tisícům v roce 2021, to je cíl. Stejně jako cíl 45 tisíc průměrné mzdy pro učitele.

Důchody jsou naše priorita, zvýšení penzí o 900 korun měsíčně nikdy žádná jiná vláda neprosadila, ač se nyní tradiční demokratické strany bijí v prsa. A naše vláda se k tomu chystá podruhé.

A kde na to vezmete?

Z růstu příjmů, z daní. Tak jako jsme svědomitě připravovali rozpočet na tento rok, tak jej zodpovědně připravíme i na příští rok. Budeme rozpočtově odpovědní, nemějte obavy. Zároveň vůči HDP snižujeme zadlužení, veřejné rozpočty jsou přebytkové.

Věk odchodu do důchodu je zastropován 65 lety. Měl by se dál zvyšovat, jak to požadují někteří odborníci?

Ne, neměl. Zvyšování věku odchodu do důchodu není téma. Důchodová reforma je těžký úkol a není to úkol pro jednu vládu. Teď je to úkol paní Maláčové. Ta zatím založila důchodovou komisi a do ní nominovala 43 lidí. S dalšími přizvanými poradci má 60 členů.

Co vím, tak teď paní Maláčová řeší staré křivdy, hlavně žen, co měly děti, těžkých profesí atd., aby důchody byly spravedlivé. Stále čekám ale na nějaké konkrétní návrhy reformy a předložení komplexního návrhu.

Říkal jste, že jste rozpočtově odpovědní, což si ale evidentně nemyslí komunisté, kteří vládu kritizovali za to, že 40miliardový deficit rozpočtu je přehnaný. Jste si jistý, že KSČM ve stávající formě rozpočet podpoří?

Myslím, že s KSČM to není tak horké, jak se zdá. Ministryně financí Schillerová se s šéfkou rozpočtového výboru Sněmovny za KSČM Vostrou domluvila, že 40miliardový deficit je únosný, protože z něj budou financovány rekordní investice. Zároveň máme veřejné finance stále ve velmi dobré kondici.

Ono se to totiž těžko plánuje, když nám například Brusel od dubna 2018 zablokoval z dotačních programů na ministerstvu průmyslu a obchodu asi 18 miliard z dob, kdy resort řídila soc. dem. Nebýt těchto věcí, je rozpočet vyrovnaný, ne-li přebytkový.

Důkazem toho je zadlužení státu. Když jsem nastupoval na finance, tak zadluženost státu vůči HDP byla 41,1 procenta a příští rok bychom se měli dostat pod 30 procent. A polepšili jsme si, už nejsme pátí, ale čtvrtí nejlepší v Evropě. O tom se vícero státům eurozóny může jen zdát.

Paní Schillerové se podařilo snížit deficit proti plánu. Je odpovědná, samostatná a úspěšná ministryně. Zůstává dořešit IT náklady v resortu práce, ke kterým jsem paní ministryni Maláčové napsal dopis, protože chci vysvětlit ty obrovské požadavky na navýšení. A to vše po negativní zprávě NKÚ, který podal i trestní oznámení.

Aktuální spor se soc. dem. se vede o růst platů, ministryně Schillerová navrhuje růst o tři procenta kvůli vyšší inflaci, odbory chtějí osm procent. Jak to vidíte?

Naše vláda jako první navyšovala platy cíleně, nikoli plošně, jak by si to představovali naši koaliční partneři. Hlavně navyšujeme platy ve školství a sociálních službách.

Růst platů musí samozřejmě být vyšší než inflace, která podle odhadů má příští rok být 2,4 procenta. Proto nyní paní ministryně navrhuje tři procenta. Budu rád, když lidé navýšení platů budou mít co nejvyšší, ale je třeba diferencovat a vnímat situaci v ekonomice.

Paní Schillerová navrhuje i motivační složku pro jednotlivá ministerstva, tedy aby polovinu z toho, co ušetří na počtu úředníků, a toho, co resorty samy ušetří, mohlo jít na zvyšování platů. Ale je to debata, která ještě není u konce.

Do konce srpna měl státní zástupce rozhodnout, jak dál v kauze Čapí hnízdo. Stále platí, že i kdyby přišla obžaloba, na postu premiéra zůstanete?

Pane redaktore, kolik jsme už spolu dělali rozhovorů? Stále se mě ptáte na téma, na které jsem alergický a stokrát jsem vám na to již odpověděl. Není to důvod pro rezignaci, nic špatného se nestalo, žádný podvod se nestal, nic jsem neudělal, neporušil jsem žádný zákon. Pokud u nás existuje spravedlnost, tak justice musí rozhodnout v můj prospěch.

Při vládní krizi jste kolem prezidenta nakračoval velmi zlehka. Přitom mnoho ústavních právníků se shodovalo, že Miloš Zeman Ústavu porušuje a že jste mohl konat. Jakou roli hrálo, že by mohl zastavit vaše trestní stíhání?

Vaše spekulace jsou neskutečné, nesmyslné a zásadně je odmítám. Nikdy o tom nebyla řeč a kolem pana prezidenta jsem nijak nenašlapoval.

Pan prezident kolem výměny ministra kultury postupoval podle Ústavy, odvolal pana Staňka, i když se mu způsob odvolání pana Staňka hrubě nelíbil. Jestli máte na mysli kompetenční žalobu na prezidenta, tak ta by tu situaci ještě víc zablokovala.

A kdyby vám prezident abolici udělil, přijal byste ji? Nebo byste se chtěl hájit před soudem?

Říkáte nesmysly a nebudu s vámi vést tuto debatu. Žádná spojitost v tom není a nikdy nebyla. Nebudu se s vámi bavit o tom, co by kdyby. A pokud chcete kdyby, tak vám jedno poskytnu: Kdybych nebyl v politice, tak by nikdo o nějakém Čapím hnízdě nikdy neslyšel.

Městský úřad Černošice podruhé rozhodl ve váš neprospěch kvůli zákonu o střetu zájmů, když jste se proti rozhodnutí odvolal. Proč nepřijmete pokutu?

Mě ta věc nezajímá, detaily neznám, řeší to moji právníci. Hlavně žádný střet zájmů nemám, protože jsem se zachoval přesně tak, jak mi to předepsal lex Babiš, který na mě ušili pan Sobotka společně s TOP 09 a dalšími tradičními tzv. demokratickými stranami. Tehdy ale netušili, že se ten zákon o střetu zájmů dotkne spousty starostů.

No a světe div se, ministerstvo spravedlnosti eviduje za dva roky 20 tisíc případů porušení povinnosti podat majetkové přiznání. A víte, kde ten zákon také politici porušují? V Černošicích, kde vládne místní odnož ODS se STAN, která o mně pak rozhoduje politicky. To jsou paradoxy, že?

Co říkáte na to, že starosta Prahy 6 za TOP 09 Kolář rozhodl zakrýt sochu maršála Koněva v Praze?

Myslím, že Koněv je součástí historie, jak pozitivní, když osvobozoval Československo, tak negativní, například za jeho roli při invazi do Maďarska. Těžko se teď budeme tvářit, že neexistoval, když tam ta socha byla tak dlouho. Takže nechápu, proč se máme teď takto chovat.

Pojďme na závěr ještě k brexitu. Zdá se, že Británie má nakročeno k divokému odchodu na konci října. Jaký by to mělo dopad na Česko?

S novým britským premiérem Johnsonem jsem mluvil tento týden a pozval ho do Prahy na schůzku s ostatními premiéry Visegrádské čtyřky, protože bychom mu rádi připomněli, že kromě Německa a Francie jsou v EU i země V4, které mají své názory a pro které je spojenectví s Británií velice důležité.

Pro nás je Británie strategický partner, máme s ním řadu obchodních vazeb, žije a pracuje na ostrovech spousta našich lidí. A je potřeba najít řešení irské pojistky (zachování volného režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem po brexitu, ale Johnson irskou pojistku odmítá).

Evropská komise a předseda Evropské rady Tusk se jasně vyjádřili, že toto je jediná dohoda, která přichází v úvahu.

To není dobrý způsob komunikace. Ano, vyjednali jsme nějakou dohodu, jsme solidární s Irskem, ale také musíme být zodpovědní. Pokud 1. listopadu budou na hranicích stát tisíce kamionů a bude to ohrožovat výrobu po celé Evropě, tak to nejde.

Nikdy jsme neměli dopustit, aby Británie odešla. Ale když už se tak stalo, tak bychom měli zařídit, aby se to stalo na základě dohod, nikoli divokého odchodu. Musíme najít řešení irské pojistky, aby bylo přijatelné jak pro Irsko a EU, tak pro Británii.