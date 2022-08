Babiš v průzkumu vede, prezidentem by se ale zřejmě stal Pavel

„Na základě rozhodnutých voličů, kteří by přišli k volbám, by zvítězil Petr Pavel (59,5 %),” uvedla agentura Median k průzkumu průběhu druhého kola. Babiš by získal 40,5 % hlasů. Agentura ale připomněla, že čtvrtina dotázaných neví, koho z této dvojice by ve druhém kole volila.