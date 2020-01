Babiš se zostra pustil do Maláčové kvůli reformě penzí, poškodí prý 90 procent důchodců

Zkritizoval také komisi pro spravedlivé důchody, ve které kromě expertů zasedají zástupci všech parlamentních stran včetně hnutí ANO . „Vnímáme tu důchodovou komisi, máme napsáno v programovém prohlášení vlády, že to má být expertní tým. Ale tam jsou samí politici, mám z toho pocit, že je to takový marketingový nástroj paní ministryně,“ rozčílil se premiér.

Spolu s ČSSD a KSČM se prý domluvili, že se setkají experti jednotlivých ministerstev, kteří budou návrh důchodové reformy řešit. „Musí to být lidi z praxe, ne pseudoteoretici, kteří do toho mluví,“ prohlásil Babiš.

Nízké penze by se lidem do základního důchodu doplácely. Solidární část by se valorizovala podle růstu mezd a zásluhová podle inflace. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) se už nechala slyšet, že taková varianta by vyžadovala růst daňových příjmů o 300 miliard korun ročně.