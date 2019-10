Babiš se diví, že slevy na jízdné jsou černá díra na peníze, tepe premiéra opozice

Nápad premiéra Andreje Babiše (ANO) zastropovat ceny dotovaných jízdenek kvůli zneužívání systému vyprovokoval opozici. Ta předsedovi vlády připomněla, že to byl právě on, kdo si zavedení slev pochvaloval, ač to stát za rok vyšlo už na 5,6 miliardy korun. Podle občanských demokratů vláda nastavila slevy jako černou díru na peníze. Kritika zní i z dalších stran.