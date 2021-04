Babiš: Řekl jsem Kulhánkovi, aby vakcíny vůbec neřešil

Jakub Kulhánek, kterého ČSSD navrhuje na post ministra zahraničí, by se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) neměl ve funkci zabývat vakcínami proti covidu-19. Babiš to řekl v rozhovoru pro Blesk. Do čela resortu by podle něj mohl být Kulhánek jmenován příští týden ve středu.