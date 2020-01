Babiš považuje tažení proti sobě a ČR za pomstu

„Transparency International je zkorumpovaná, udává mě spolu s Piráty do Bruselu,“ řekl Babiš, podle kterého bere TI peníze právě z Bruselu. „Je to zázrak, že máme ještě nějaké preference.“

Babiš naznačil, kdo za jeho tažením stojí: „Stojí za tím ty struktury, které desítky let řídily tento stát, dělaly tunely.“ Konkrétně však odmítl kohokoli jmenovat. „Nemám na to důkazy.“ Hned však dodal. „Lidi nejsou hloupí.“ Později se pochválil. „Rozvrátil jsem tady tento systém zkorumpovaných stran. Mě nikdo neuplatí.“

Jmenoval některé lidi, kteří mu házejí klacky pod nohy a upozorňují na jeho kroky Brusel. „Čeští poslanci, Piráti, pan Zdechovský, pan Niedermeyer.“ V Bruselu se toho podle něj chytili. „To je pomsta vůči V4, které nedovolila spitzen kandidáty (tedy jmenování od významných politiků do evropských orgánů), která je proti migraci,“ řekl Babiš.

„Nemají nás rádi v Bruselu, protože nechceme přijmout migranty. Útočí se na Maďarsko, útočí se na Polsko. Teď se útočí na Babiše, protože to funguje. Můžeme být dobrým příkladem,“ dodal Babiš a opět zmiňoval nízkou nezaměstnanost. „Naší zemi se daří, Česká republika bude mít zase úspěšný rok, protože rozpočet je dobrý,“ řekl Babiš a připustil, že pro něj osobně možná rok dobrý nebude.

Andrej Babiš se vyjádřil i k případu Heleny Válkové, kterou nominoval prezident Miloš Zeman do funkce ombudsmanky, jenomže v půlce týdne se ukázalo, že koncem sedmdesátých let napsala článek, pod nímž je podepsaná spolu s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem známým z procesu s Miladou Horákovou v roce 1950.

„Ten člověk, pan Urválek, to je komunistický esesák, to je zrůda, a ona má smůlu, že mají společný článek. To se nedá obhájit,“ řekl ministerský předseda a dodal. „To jméno je absolutně nepřijatelné. Viděl jsem jeho projev, z toho jde strach.“