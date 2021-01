Babiš: Od úterý otevřeme papírnictví a prodejny se spodním prádlem a dětským oblečením

Od úterý by mohla v Česku opět otevřít papírnictví, obchody s dětským oblečením a obuví a také prodejny spodního prádla. České televizi to řekl premiér Andrej Babiš (ANO) s tím, že to na pondělním jednání schválí vláda. Další uvolňování se podle premiéra příští týden nechystá.