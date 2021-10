Babiš: O návratu k podnikání se rozhodnu až příští rok

Počítáte s tím a trváte na tom, že právě vy máte být jako první na pásce, kdo se bude pokoušet dát dohromady nový kabinet?

Volby jsme na počet mandátů vyhráli. Pan prezident říkal, že pověří sestavením vlády lídra strany, která získá největší počet mandátů. A to jsme my, máme 72 poslanců, o jednoho více než tři strany sdružené do koalice Spolu. To je fakt, ať se to někomu líbí, nebo ne.

Je pravda, že na základě různých odhadů jsme počítali s tím, že se do Sněmovny dostane víc stran a budeme schopni sestavit vládu. Tím, že se do Sněmovny nedostaly, se situace změnila. Nepočítali jsme s tím, že ta pětikoalice bude mít většinu.

Dostal jsem obrovské množství e-mailů od lidí, abych neodcházel a zůstal

Tak platí, že chcete vyjednávat o vládě, když k tomu máte vyjednávací tým? Nebo přenecháte tuto roli vámi zmíněné pětikoalici?

Pokud bych pověření dostal, tak si rozmyslím, jestli ho přijmout, nebo ne. Hnutí ANO zatím rozhodlo o vyjednávacím týmu o složení Sněmovny, to je základ. Pověření od prezidenta k sestavení vlády jsem nedostal, a ani jsem ho nemohl dostat, protože k tomu může dojít až po ustanovení Sněmovny a jejích orgánů a následné demisi vlády.

Je pravda, že s ODS bychom měli 106 hlasů a se STAN 105 hlasů, což by byla mnohem stabilnější vláda než pětikoalice. Spolu a Pirátostan se ale rozhodly udělat vládu společně a s nikým jiným nejednat.

Jste asi jeden z mála, neli jediný politik, kdo mluvil s prezidentem krátce předtím, než byl v neděli převezen z Lán na urgentní příjem vojenské nemocnice. Jak na vás působil?

Pan prezident je nemocný, to nikdo nepopírá. Právě kvůli svému momentálnímu stavu byl převezen do nemocnice, aby byl pod odborným lékařským dohledem.

Je podle vás prezident schopen vykonávat své ústavní pravomoci?

Podle mého názoru ano.

Ptáme se proto, že se má příští týden sejít senátní ústavní komise, aby tuto situaci probrala. Někteří politici se netají tím, že by situace nakonec mohla dojít k hlasování celého parlamentu právě o způsobilosti prezidenta.

S panem prezidentem jsem v neděli mluvil asi půl hodiny. Nemyslím, že je namístě jednat o této ústavní možnosti. Přijde mi to nejen nevhodné, ale i neuctivé.

Na středu jste měli původně dohodnutou povolební schůzku, kde jste mohl být pověřen sestavením nové vlády. Máte představu, kdy by k vašemu setkání s Milošem Zemanem mohlo dojít?

To přesně nevím. Možná za dva týdny, možná za tři. Uvidíme. Není to otázka na mě, ale spíš na ošetřujícího lékaře pana prezidenta a na nemocnici. Klíčové je, aby se pan prezident cítil lépe, do té doby není třeba zvlášť spěchat. To ale neblokuje procesy, které musí nastat, tedy svolání Sněmovny, její ustavení, demise vlády a pověření prezidentem někoho, kdo bude vyjednávat o vládě.

Premiér Andrej Babiš s manželkou Monikou Foto: Petr Hloušek, Právo

Když mluvíte o Sněmovně – zvolili jste ministryni financí Alenu Schillerovou do čela poslaneckého klubu ANO. Faltýnkova éra tedy končí?

To bylo po vzájemné dohodě. Pan Faltýnek je pro fungování klubu ve Sněmovně nepostradatelný, ale řekl poslancům, že nemá politické ambice, a proto by klub měl vést člověk, který se chce dále politicky profilovat. Paní Schillerová se nabízela jako logická volba. Má zkušenosti jako vicepremiérka, ministryně financí a je navíc rétoricky velice schopná. Pan Faltýnek bude místopředseda, je organizátor a bude se starat o každodenní fungování klubu.

ODS v úterý pohrozila, že pokud se budete pokoušet sestavit vládu, která nemá šanci získat důvěru, tak nebudou respektovat poměrné zastoupení v orgánech Sněmovny, takže váš kandidát na místopředsednickou funkci Radek Vondráček může ostrouhat. Co tomu říkáte?

To chování je úplně jiné, než když jsme v roce 2017 vyhráli volby a jednali jsme se všemi stranami. Chovali jsme se standardně podle poměrného zastoupení. Oni nám místo toho posílají vzkazy, vyhrožují nám a vůbec s námi nejednají.

Zůstanou soc. dem. ministři v dosluhující vládě? Jejich předseda Jan Hamáček vám napsal, že pokud byste se rozhodl je odvolat kvůli neúspěchu ve volbách, tak takový krok pochopí.

S návrhem na jejich odvolání nepočítám. Přiznám se, že mě to ani nenapadlo, a proto mě pobavilo, když jsem slyšel, že s tím počítali. Asi by to na mém místě udělali, ale já nejsem Sobotka. Ať už to s vládou bude jakkoli, bylo by to nedůstojné a trapné. Ne vždy jsme se na všem shodli, ale spolupráce fungovala a budeme čtvrtá vláda, která dovládne celé období.

Proč tedy váš místopředseda a šéf Sněmovny Vondráček říká, že byste mohl vyměnit vedení alespoň některého z resortů? Třeba ministerstva práce a sociálních věcí, o kterém tvrdíte, že tam budete muset udělat pořádek?

Ten resort není v pořádku. Paní ministryně Maláčová ten resort nerestrukturalizovala. Je třeba udělat revizi dávkového systému, podívat se na abnormální jev, kdy máme nejnižší nezaměstnanost, ale firmy nemají lidi. A není možné, abychom tu měli lidi, kteří žijí z dávek a nechtějí pracovat, a také boj proti obchodníkům s chudobou nebyl realizován.

Po vašem volebním výsledku, řečeno po klausovsku po vaší nevýhře, zůstanete v čele ANO?

Proč bych nezůstal? Otázka nedává smysl, protože na počet mandátů jsme volby vyhráli. Na svém Facebooku jsem publikoval skvělou povolební analýzu režiséra Davida Martinka. Doporučuji všem si ji přečíst.

Hnutí ANO volby vyhrálo, máme nejvíc mandátů

Pan Martinek skvěle popsal, že politický kartel, proti kterému se vzepřely v roce 2017 rozsáhlé voličské skupiny, znechucené z tunelování státu, plundrování veřejných zdrojů a nekonečných skandálů, se dere zpět k moci. A píše, že tento kartel polistopadových stran, který ve volbách podporovali piráti, se naučil jedinou věc. Rozbíjet a vyprodávat stát, kvůli čemuž jsme přišli o biliony korun.

Politický zápas se vedl špinavými prostředky, denunciací, napadáním, zastrašováním, vyhrožováním i trvalým nátlakem. A podepisuji, co pan Martinek napsal: Babiš a ANO představovali a představují první skutečnou politickou konkurenci polistopadového kartelu. Protože polistopadová moc si během let od roku 1989 do roku 2017 získala a vybudovala rozsáhlou podporu v institucích, médiích, provozu státu a díky této provázané moci mohla na úkor státu a lidí prosperovat a nerušeně a donekonečna stát okrádat.

A toto naši zemi znovu čeká. A zaplatí to zase občané.

Ptáme se proto, že někdy předsedové partají dávají své funkce k dispozici.

Hnutí ANO volby vyhrálo, máme nejvíc mandátů, 72. Druhá ODS jich má jen 34. I ta trojkoalice stran nemá víc než my, mají jen 71 poslanců.

Byli ale zbabělí se s námi utkat v přímém boji, tak se jich domluvilo pět na jednoho. Je dobré se podívat, kolik procent dostala ta která strana, když jsou počítány samostatně. Třeba TOP 09 by byla na hraně vstupu do Sněmovny. Proto udělali pětikoalici a spojili se jen proto, aby odstranili Babiše. A hlavní mobilizace byla v Praze. Pražská kavárna Babiše nenávidí, tak se mě potřebovala zbavit.

Náš výsledek nepokládám za neúspěch, když si vezmu, jaké cílené mediální ofenzívě už tři roky soustavně čelíme. Že u nás byla těžká pandemie covidu. Že pět dní před volbami přišla podpásovka typu Pandora Papers, která byla načasovaná tak, abychom se nemohli účinně bránit. Atd. atd.

Tvrdíte, že jste volby vyhráli, ale skutečným vítězem bude až ten, kdo sestaví vládu.

S tím souhlasím. Již podepsali své memorandum, pět stran jsme ve vládě ale ještě neměli.

Ve svém proslovu na sociální síti jste prohlásil, že to nepoložíte, když budete v opozici. Co se změnilo, že jste obrátil? Protože před volbami jste říkal, že než být v opozici, raději v politice skončíte.

Změnilo se to, že jsem dostal obrovské množství e-mailů od lidí, kteří mi stále píší, abych neodcházel a zůstal. Jsme nejsilnější politická síla v této zemi. Sedmkrát za sebou jsme vyhráli volby. A kdyby se do Sněmovny dostala jedna další strana, tak jsme mohli dál dělat skvělé věci pro lidi.

Za naší vlády se posílila pozice pracujících, zvýšily se důchody, platy, snížili jsme daně, spravedlivěji jsou odměňováni ti, kdo zajišťují chod státu jako učitelé, sestřičky či policisté. To všechno jsme prosadili i přes povyk opozice. Mluvím o podpoře rodičovského příspěvku, rodin s dětmi, důchodců, samoživitelek. To naši protivníci nikdy tolik neudělali.

Budete tedy řadovým poslancem bez jakékoli funkce ve Sněmovně? Třeba že byste se ucházel o vedení rozpočtového výboru?

Ne, budu řadový poslanec. Když jsem v neděli oznámil, že zůstanu v politice, tak mi přišly k tomuto rozhodnutí stovky gratulací. Tak vlastně dosavadní opozice, která mě chtěla dostat z politiky, nesplnila svůj plán. Mysleli si, že odejdu. Ale já to neudělám, kvůli lidem.

Vláda s důvěrou by mohla být do Vánoc

Jakou roli v tom vašem rozhodnutí hrálo to, že když člověk sejde z očí, sejde z mysli, tak chcete vydržet do prezidentské volby a jít do ní?

To teď není téma.

Vždycky jste o sobě říkal, že jste manažer a přemýšlíte dopředu. Tak teď neříkejte, že na to nemyslíte.

Zatím o tom fakt nepřemýšlím. Teď přemýšlím, jak řešit problémy v našem automobilovém průmyslu a neustále se zvyšující ceny energií. Chystám se na Evropskou radu. Máme plno věcí, které musíme řešit. Žijeme v neklidných časech a musíme udělat všechno pro to, aby se nezhoršily životní podmínky našich lidí.

Kdy podle vašeho odhadu by v ČR mohla být vláda s důvěrou?

Myslím, že do Vánoc.

Jaká? Vaše, nebo ta, kterou dá pětikoalice?

Pokud pětikoalice nezmění názor a domluví se na rozdělení funkcí, tak ta jejich.

Vrátíte se jako řadový poslanec, na kterého se nevztahuje zákon o střetu zájmů, k podnikání a budete spravovat své firmy, které jste jako člen vlády musel vložit do svěřenských fondů?

O tom jsem nepřemýšlel. Zatím jsem stále premiér. Pokud nebude hnutí ANO ve vládě a bude v opozici, tak bude pečlivě sledovat, jak pětikoalice plní vše to, co její strany před volbami naslibovaly. Jestli se vrátím k podnikání, se rozhodnu až příští rok.