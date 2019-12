Babiš: Normální člověk už by odešel, ale já jsem urputné hovado

„Normální člověk by už asi odešel, ale já, jak je obecně známo, jsem urputné hovado. Ta štvanice trvá už čtyři roky, a když moji soupeři nejsou schopní mě porazit ve svobodných, demokratických volbách, tak doufají, že to za ně vybojuje Brusel. To, jak se na mě snaží něco vyškrábnout, je zoufalé,” postěžoval si premiér ve svém týdenním nedělním hlášení na Facebooku.

To se tentokrát z velké části vztahovalo k událostem minulého týdne, kdy Evropská komise do Česka poslala audit o Babišově střetu zájmů. Premiér podle dokumentu porušil české i evropské předpisy o střetu zájmů, jelikož stále ovládá holding Agrofert, který pobírá unijní dotace.

Ačkoliv příslušné ministerstvo pro místní rozvoj odmítlo audit zveřejnit, objevil se v médiích i na pražském magistrátu a podle prvotních informací z něj vyplývá, že by Česko mělo nyní vracet do Bruselu 50 milionů. Dalších zhruba 235 milionů korun zatím zaplatilo či přislíbilo firmám z Agrofertu samo. Audit upozorňuje, že stát je už z Bruselu nedostane, Česko by je tak mělo vymáhat po Agrofertu.

Premiér Babiš stále opakuje, že Česko žádné peníze vracet nebude. „Nevím, kolikrát to budu muset ještě napsat. Takže znovu pro ty méně chápavé. Česká republika nebude muset vracet žádné peníze,” pokračuje ve svém prohlášení.

Za nejtěžší kalibr označil zákon o střetu zájmů přezdívaný lex Babiš, po jehož přijetí a nabití účinnosti 9. února 2017 převedl Babiš společnost Agrofert do svěřenských fondů.

„Tohle je asi nejtěžší kalibr. Řekli si, že když sáhnou na firmu, kterou jsem budoval přes 21 let, tak z politiky odejdu. No, překvapil jsem je,” opakuje premiér s tím, že se firmy vzdal a zákon dodržel.

Audit však upozorňuje na to, že Babiš zůstal beneficientem fondů, tedy tím, kdo z nich má prospěch, a navíc má páky pro dohled nad správcem fondu. Přitom se výrazně podílí na finanční politice ČR, tedy i na rozdělování peněz z EU, které čerpal a mohl by čerpat Agrofert. Proto zaparkování Agrofertu do svěřenských fondů hodnotí jako účelové a proti dobrým mravům.

Čapí hnízdo opět ve hře

Babiš se nezapomněl vyjádřit ani k druhé kauze kolem jeho osoby. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman totiž minulý týden zrušil rozhodnutí o zastavení trestního stíhání premiéra. Premiér je tak stále obviněn z údajného dotačního podvodu. Spolu s ním i někdejší členky představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo Jany Mayerové. Původně bylo obviněných 11.