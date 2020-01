Babiš: Nemáme se čeho bát, čeká nás skvělé období

Na Národní investiční plán by polovina financí měla jít z evropských dotací, opoziční ODS jej už dříve označila za nerealistický. „Opozice říká, že je náš národní plán nereálný. Zase ta skepse a negativismus za každou cenu,“ pustil se do svých kritiků Babiš s tím, že bude na ministry naléhat, aby s plánem pracovali.

Podle koaliční ČSSD jej zase nebude možné ufinancovat bez zavedení bankovní daně, kterou ale ANO zatím odmítá. „Vyzveme soukromé firmy, aby soutěžily o realizaci investic, které si pak stát dlouhodobě pronajme. Aspoň si můžeme srovnat, jak rychle a za jaké peníze jsou firmy schopné stavět,“ řekl premiér s tím, že 77 procent plánu má tvořit dopravní infrastruktura, investice by měly ale jít i do zdravotnictví, armády, školství, sportu a umění.

Budoucnost je podle Babiše v jaderné energii. „A ať se to našim jižním sousedům líbí, nebo ne, musíme investovat do energetické bezpečnosti, to znamená do jaderné energie. Jinak nesplníme klimatické cíle. Jsem rád, že jsme v Bruselu nedávno jádro prosadili jako čistý zdroj,“ dodal.