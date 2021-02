Babiš: Nechápu, proč se ty tři okresy už nezavřely jako na jaře Litovel

"Možná jste zapomněli na první vlnu, na Litovel. Já jsem se ptal našich hygieniků, proč už tohle dávno neudělali na Trutnovsku, Sokolovsku a Chebsku. Toto jsou centra nákazy, která mají obrovský počet nakažených a tady si myslím, že hygiena už měla dávno konat," reagoval Babiš na dotaz, jak by nové opatření mohlo vypadat.

O tom, že by se mezi okresy na Karlovarsku a Královéhradecku mohl omezit pohyb, mluvil vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Vláda by měla o opatřeních v těchto regionech jednat ve čtvrtek.

Vláda plánuje omezit příjezd do dvou nejpostiženějších krajů

„Když vycházíme ze zkušeností první vlny, tak tam se situace v Litovli řešila tímto způsobem, a velice úspěšně. Pak jsme tu měli OKD, kde také byly specifické podmínky a ešilo se to specificky. Není důvod, by v krajích, které jsou mnohem více zatíženy, než jiné, aby tam nebyla jiná opatření. Myslím, že to je cesta, jak skutečně eliminovat šíření, které je v těch regionech,” řekl Prymula.